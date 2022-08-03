Три продукта для восстановления суставов: добавьте их в свой ежедневный рацион

Главной причиной, по которой болеют суставы, врачи называют нарушение обмена веществ в хрящевых тканях. Однако есть определенные продукты для восстановления суставов, которые следует добавить в свой рацион. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Как рассказывает врач Мария Вороненко, для восстановления суставов следует добавить в свой ежедневный рацион определенные продукты питания. Они помогают улучшить питание хрящей и оздоровить ткани.

Среди них следует выделить три основных продукта:

Скумбрия – отличается высоким уровнем жирных кислот, а потому помогает быстро уменьшить воспаление в суставах. Эту рыбу особенно рекомендуют употреблять при артрозе. Чтобы добиться эффекта, следует съедать 100-150 г скумбрии трижды в неделю. Киви – эти фрукты положительно влияют на здоровье суставов благодаря высокой концентрации витамина С. Именно аскорбиновая кислота, по мнению врачей, участвует в формировании соединительной ткани и хрящей. Овсянка – она богата марганцем, который также способствует восстановлению суставов. Это вещество участвует в синтезе коллагеновых волокон, влияющих на эластичность хрящей и связок.

Следует обратить внимание, что правильное питание – залог здоровья суставов. Учеными было доказано, что главной причиной артроза является нарушение обменных процессов в ткани хрящей. А еще современный образ жизни человека очень далек от идеального. Мы мало двигаемся, много сидим, поднимаем тяжелые предметы, часто имеем вредные для здоровья привычки. Поэтому правильное питание вместе с умеренной физической нагрузкой помогут улучшить состояние суставов.