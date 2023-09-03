Три рода войск ВСУ получили новые беретные знаки: как они выглядят (фото)

В Украине три рода войск ВСУ получили новые беретные знаки. Речь идет о воинах Медицинских сил, Сил поддержки ВСУ и Сил логистики.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Для Медицинских сил ВСУ утвердили беретный знак – круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей.

Новый беретный знак для медицинских сил / Фото: Министерство обороны Украины

Для сил поддержки ВСУ новый беретный знак имеет вид прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латных рукавицах, соединенные между собой в замок.

Новый беретный знак для Сил поддержки ВСУ / Фото: Министерство обороны Украины

Для Сил логистики ВСУ – стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и жезл Меркурия, расположенный по вертикали.

Новый беретный знак для Сил логистики ВСУ / Фото: Министерство обороны Украины

Эти новые символы утверждены отдельным указом Минобороны.

Напомним, британский генерал спрогнозировал, в каком году закончится война в Украине и при каких условиях.

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