Три рода войск ВСУ получили новые беретные знаки: как они выглядят (фото)

В Минобороны показали обновленную символику.
В Украине три рода войск ВСУ получили новые беретные знаки. Речь идет о воинах Медицинских сил, Сил поддержки ВСУ и Сил логистики.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Для Медицинских сил ВСУ утвердили беретный знак – круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей.
Для сил поддержки ВСУ новый беретный знак имеет вид прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латных рукавицах, соединенные между собой в замок.
Для Сил логистики ВСУ – стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и жезл Меркурия, расположенный по вертикали.
Эти новые символы утверждены отдельным указом Минобороны.
Напомним, британский генерал спрогнозировал, в каком году закончится война в Украине и при каких условиях.
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