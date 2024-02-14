Три российских генерала получили подозрения за обстрелы ядерного объекта в Харькове

Служба безопасности Украины собрала базу относительно трех российских командующих, причастных к попытке совершения экоцида в Харьковской области. По их указаниям оккупанты более 70 раз нанесли прицельные удары по исследовательскому учреждению ядерных технологий "Источник нейтронов" в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Российские генералы получили подозрения за обстрел ядерного объекта в Харькове. Речь идет о руководителе Западного военного округа вооруженных сил россии, генерал-полковнике Александре Журавлеве и четырех его подчиненных:

⁠генерал-лейтенанта Олега Маковецкого, командующего 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны;

⁠генерал-лейтенанта Владислава Ершова – командующего 6-й общевойсковой армией;

⁠полковника Павла Пилюкова – командира 45-й артиллерийской бригады большой мощности;

⁠ ⁠полковника Евгения Геращенко – командира 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригады.

"В ходе атак захватчики использовали авиабомбы ФАБ-500, а также реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган"

Таким образом, вражеские удары могли повлечь за собой экологическую катастрофу межрегионального масштаба.

Инициированная СБУ экспертиза оценила нанесенный местной общине материальный ущерб в результате российских обстрелов в почти 15 млрд гривен.

Напомним, СБУ задержала в Киеве, Житомирской области, Запорожье и Черкассах пророссийских агитаторов, которые оправдывали полномасштабное вторжение.

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