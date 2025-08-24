"Три с половиной года неволи": журналист Дмитрий Хилюк освобожден из российского плена

Журналист Дмитрий Хилюк вернулся в Украину после 3,5 лет плена

Дмитрий Хилюк, журналист информационного агентства УНИАН, вернулся в Украину после трех с половиной лет в российском плену.

«Очень поражен, очень неожиданно и неожиданно, что так меня встречают. Я знал, что за меня беспокоятся, но не знал, что так. Очень всем благодарен. Слава Украине», — сказал Хилюк в первые минуты на родной земле.

Журналиста похитили военнослужащие РФ 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области прямо на улице. Впоследствии стало известно, что местных мужчин, в том числе Дмитрий, россияне содержали в здании одного из предприятий в соседнем селе, заставляя копать окопы и траншеи в окрестностях населенных пунктов и в близлежащем лесу.

После освобождения Киевщины Силами обороны Украины выяснилось, что отца Дмитрия — пожилого мужчину — оккупанты отпустили. А журналиста вместе с другими заключенными вывезли на территорию Беларуси, а оттуда — в Россию. С тех пор — минимум новостей и отсутствие официально подтвержденной информации, где находится Дмитрий и в каком физическом и ментальном здоровье находится.

В этом году Дмитрию Хилюку исполнилось 50 лет. После похищения оккупанты перевезли его в колонию в Брянской области, а в 2023 году — в тюрьму во Владимирской области РФ. Его пожилые родители, Василий и Галина Хилюки, все это время жили надеждой на его возвращение.

Новость об освобождении журналиста стала долгожданной для его семьи и коллег, которые поддерживали связь с родителями Дмитрия Хилюка и помогали им. Его плен стал одной из самых болезненных тем для медиасообщества Украины.

«Мы ждали этой новости годами. Каждый новый обмен пленных каждый раз усиливал надежду: скоро и наш Дмитрий будет дома. И вот сегодня, в День Независимости, это произошло. 3 года, 5 месяцев и 21 день он находился в тюрьмах врага. Но те лаконичные и очень редкие известия, которые мы получали от видевших Дмитрия украинцев, свидетельствовали: несмотря на большое давление, он не сдался и не сломался под российским гнетом. Гордимся и благодарим за стойкость и вдохновляющую силу. Поздравляем дома!», — отметил Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

«Коллеги, общественность, журналисты, мы готовы наконец-то объявить об этом: Дмитрий Хилюк официально дома. Хочется поскорее услышать его историю жизни в этот страшный период. Но просим вас сохранять право на конфиденциальность и действовать экологически, ведь путь возвращения из плена — очень ресурсный и нелегкий процесс, не завершающийся с физическим возвращением на родную землю. У нас много работы впереди, но мы справимся! , — добавил Михаил Ганницкий, шеф-редактор информационного агентства УНИАН.

