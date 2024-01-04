Три сценария войны в 2024-2025 годах: подробный прогноз аналитика

Путин избрал стратегию войны на истощение, в которой у авторитарной России больше шансов, чем у Украины, потому что мы зависим от демократических союзников, позиция которых может измениться после выборов.

Военно-политический эксперт Валерий Пекарь, исходя из действующих реалий и прогнозируемых событий, описал три сценария того, как в последующие два года может развиваться война, развязанная Кремлем в Украине.

Об этом говорится в опубликованной на site.ua аналитической статье.

Он напомнил о текущей ситуации, при которой позиционная война не приводит к существенному изменению линии столкновения, поскольку, по оценкам аналитиков, "способность каждой из сторон в обороне превышает наступательную способность другой стороны".

Также, по его словам, Путин избрал стратегию войны на истощение, в которой у авторитарной России больше шансов, чем Украина, потому что мы зависим от демократических союзников, позиция которых может измениться после выборов.

Сценарий 1. Война на истощение

“Худший сценарий, и пока все движется по этой траектории. Смена власти в странах Запада постепенно приводит к уменьшению поддержки до того уровня, когда Украина не сможет продолжать войну и будет вынуждена вести переговоры о мире на условиях России”, — начал Валерий Пекарь из самого печального прогноза.

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По его словам, фактически этот сценарий означает поражение Украины, но в то же время и поражение России, которую, впрочем, устраивает завершение войны взаимным поражением.

Вариантом этого сценария эксперт назвал угасание интенсивности боевых действий из-за низкой способности обеих сторон, а затем восстановление высокой интенсивности, когда по крайней мере одна из сторон будет готова. Если ни одна из сторон не будет готова – медленная депопуляция и деиндустриализация обеих стран.

"В случае победы России с большой вероятностью состоится перенесение боевых действий на европейские территории (прежде всего страны Балтии) без явного сопротивления НАТО, но при участии мобилизованных украинцев в составе российской армии", — спрогнозировал дальнейший ход развязанной Кремлем войны аналитик.

Сценарий 2. Замораживание войны

“Этот сценарий дает Западу выход из нынешней ловушки “поражение, победа и затягивание одинаково неприемлемы”. В этом сценарии союзники оставляют поддержку Украины примерно на нынешнем уровне, чтобы не допустить поражения Украины и не нанести поражение России. Констатируя невозможность добиться успехов, западные союзники склоняют Украину к переговорам о замораживании конфликта, в то же время сильно давя на Путина”, — описал второе возможное развитие событий Валерий Пекарь.

Инициатором переговоров, по мнению эксперта, может быть Байден весной или летом 2024 года, чтобы выглядеть на выборах победителем или по крайней мере миротворцем, или уже победитель американских выборов весной 2025 года. В отличие от первого сценария, переговоры будут вестись не на российских, а на западных условиях.

"После подписания мирного соглашения обе стороны (Украина с помощью Запада, Россия с помощью Китая – ведь формально война завершена) начинают интенсивно готовиться к следующей войне, которая произойдет в среднем через 5 лет (минимум 3, максимум 7)", — прогнозирует аналитик.

Дальше развилка:

в лучшем варианте этого сценария Украина настолько хорошо модернизируется, что Россия опасается напасть, так что ситуация замораживается надолго по корейскому сценарию. Это не та победа, к которой стремится большинство, но такой сценарий дает нам неплохую долгосрочную экономическую и перспективу безопасности.

в худшем варианте Украина готовится слабо, второе вторжение приводит к полному поражению и установлению пророссийского режима, наконец ликвидацию суверенитета со всеми вытекающими последствиями или ужаснувшись перспективой Руины активное меньшинство выходит на Майдан.

Сценарий 3. Победа

"Украине удается убедить союзников, что поражение России является приемлемым сценарием (и даже желаемым). Помощь резко растет до уровня, позволяющего успешно провести весенне-летнее контрнаступление, освободить Юг и Крым, значительно сократить линию фронта, заморозить оккупированную часть Востока до лучших времен и в таком формате выйти на переговоры на украинских условиях”, — описал Валерий Пекар самый оптимистичный вариант .

По его прогнозу, после подписания мира Украина должна вступить в НАТО и получить финансирование на восстановление и модернизацию экономики. В России же произойдут политические изменения, которые делают невозможным последующую российскую агрессию.

Однако эксперт отмечает, что этот сценарий наименее вероятен, поскольку предполагает тот уровень стратегического и переговорного мастерства, которого, по его словам, у Украины сейчас нет. "В то же время, он единственный, который обеспечивает выживание правящей политической команды, и это хорошо, что интересы общества и политической элиты совпадают", — отметил он.

Джокеры

Эксперт подчеркнул, что в прогнозах не учтены "черные лебеди" (неожиданные события) или наоборот "серые носороги" (давно ожидавшиеся события).

“Например, Путин может умереть, и возможная продолжительность сокрытия этой информации гораздо меньше, чем нужно для определения преемника и консолидации власти (никому в российской истории это не удавалось сделать быстрее чем за 3-4 года). Также многие джокеры спрятаны в рукаве китайского халата. Но делать ставку на такие события бессмысленно”, — заметил Валерий Пекарь.

Также, по его мнению, кандидат в президенты США Дональд Трамп является эксцентричным и полностью непредсказуемым персонажем, поэтому "существует ненулевая вероятность, что из-за некоторых факторов он вдруг развернется в сторону максимальной поддержки Украины". Хотя, считает он, надеяться только на это так же бессмысленно.

Напомним, политики и эксперты дают разные оценки по срокам завершения войны – до 2024-2026 годов. В то же время раздаются призывы к украинцам готовиться к затяжному противостоянию с Россией. Как затянется война в Украине – читайте на ТСН.ua.

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