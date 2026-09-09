Три сокрушительных удара по РФ, которые остановят ракетный террор: эксперт рассказал, что должна делать Украина

Атака на НПЗ в Москве 19 июня / © скриншот с видео

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Эксперт Центра Разумкова Владимир Омельченко назвал три действенных способа сдерживания российской агрессии в ответ на атаки на украинскую энергетику. Стратегия предусматривает меры по нефтеперерабатывающим заводам России, Черному морю и московским аэропортам.

Об этом директор энергетических программ Центра Разумкова написал на своей Facebook-странице.

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Как Украине следует отвечать на российские атаки по энергосистеме?

Омельченко рассказал, какие «подарки», по его мнению, могут ожидать россиян в случае продолжения массированных атак на украинскую энергетику и другую гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что оптимальным способом сдерживания российской агрессии считается проведение концентрированных воздушных ударов по ряду ключевых целей.

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В частности, эксперт предлагает до 1 ноября сократить российские перерабатывающие мощности НПЗ до 3 млн баррелей в сутки, а к 1 января 2027 года — до 2 млн баррелей в сутки. По мнению Омельченко, это может повлечь за собой критический дефицит не только бензина, а прежде всего дизельного топлива.

Также он считает необходимой полную блокаду поставок нефти по Черному морю и ограничение на 50% ее транспортировки через Балтийское море до 1 декабря 2026 года.

Еще одним направлением специалист назвал ограничение на 60% авиадвижения через московские аэропорты в ближайшие недели.

«Возможно, также важно добивание логистических центров Wildberries и Ozon, но такой уверенности у меня нет. Главное — не распылять дальнобойные средства, которых ограниченное количество, а сконцентрировать на вышеперечисленных главных целях», — акцентировал Омельченко.

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Атаки РФ по Украине и возможное зимнее перемирие — что известно

Напомним, по словам главы ГУР Минобороны Олега Иващенко, Россия готовит новые массированные комбинированные удары по Украине. Главными целями врага являются склады боеприпасов и предприятия ОПК, а с похолоданием акцент сместится на энергосистему и тепловые станции. Враг объединяет массовые запуски реактивных «Шахедов», крылатые и баллистические ракеты, а также новые баражирующие боеприпасы.

Отметим, президент Владимир Зеленский сообщил, что США изучают идеи по зимнему перемирию между Украиной и Россией, в частности, защите энергетики и зерновых коридоров. Посланники Вашингтона Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли предложения для деэскалации, хотя интересы сторон разнятся. Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает сломать Украину зимними ударами, однако Кремль пытается не расстраивать американского лидера Дональда Трампа перед выборами в США.

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