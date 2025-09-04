ТСН в социальных сетях

Украина
169
2 мин

Три сценария мира: политтехнолог очертил, как может завершиться война в Украине

В настоящее время обсуждаются три возможных сценария завершения войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Война России против Украины

Война России против Украины / © ТСН

Политтехнолог объяснил, как можно завершить войну России против Украины. Есть три ключевых варианта.

В эфире КИЕВ24 Олег Постернак, политтехнолог озвучил три варианта — как можно заставить Путина в мир:

По словам Пастернака, есть три сценария:

  1. Мир по силам — его сейчас предлагают украинские власти и Запад. Речь идет о масштабном усилении Украины, продолжении войны на истощение, изломе российской машины и вторичных санкциях;

  2. Влияние на РФ изнутри – объединение усилий всех западных спецслужб для реализации определенных вещей внутри РФ, которые приведут к коррозии путинского режима и ее дестабилизации;

  3. Давление Китая на Москву — тем, после визита Путина в Пекин, это оказывается более чем призрачная и фантастическая идея. Она полностью зависит от стабилизации отношений по линии Вашингтон-Пекин.

«Если это когда-нибудь произойдет (налаживание отношений США и Китая — ред.), двери для урегулирования российско-украинской войны открываются достаточно шире», — заключил Пастернак.

Раньше шла речь о том, какие условия нужны, чтобы завершилась война.

Так, советник ОПУ Михаил Подоляк утверждает, что война в Украине может закончиться в любой момент. Впрочем, для этого нужно, чтобы в мире прекратили «заигрывать с Россией». Следует применить реальные инструменты принуждения.

По его словам, война на Украине может очень быстро закончиться. Но это произойдет, если будут соблюдены три ключевых условия: информационное игнорирование России, экономические санкции и масштабируемые объемные удары по территории РФ.

