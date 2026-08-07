Три сценария войны: какой из них станет приговором для Украины — Bloomberg

Воздушная атака на Украину / © ТСН

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Отсутствие своевременной военной поддержки Украины со стороны западных союзников вновь дает России возможность продолжать свою агрессивную войну и сводит на нет успехи, которых Киев добился на поле боя.

К такому выводу приходит обозреватель издания Bloomberg, анализируя ситуацию с дефицитом ракет-перехватчиков для американских систем Patriot.

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Как отмечает издание, украинская армия смогла остановить весеннее наступление России, существенно замедлив темпы продвижения оккупационных войск. В то же время дальнобойные удары Украины по военной инфраструктуре в глубине России начали оказывать все большее давление на Кремль, заставляя Москву ощущать последствия войны вдали от линии фронта.

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По мнению обозревателя Bloomberg, именно в этот момент поддержка Запада оказалась недостаточной, что позволяет президенту РФ Владимиру Путину рассчитывать на изменение ситуации в свою пользу.

Дефицит Patriot дает России новое преимущество

Bloomberg отмечает, что после сокращения запасов американских ракет-перехватчиков к Patriot из-за войны в Иране Украина лишилась возможности эффективно противостоять массированным ударам российских баллистических ракет.

По оценке издания, именно это открывает Кремлю принципиально новые возможности. Россия получает возможность наносить удары практически по любым украинским городам и объектам — от западных регионов до прифронтовых территорий — без необходимости тратить значительное количество дорогостоящих баллистических ракет для прорыва украинской системы противовоздушной обороны.

В Bloomberg считают, что такая ситуация может существенно изменить ход войны. Прежде всего речь идет о рисках масштабного разрушения украинской энергетической инфраструктуры в преддверии отопительного сезона, что может привести к новым отключениям электроэнергии, проблемам с теплоснабжением и новой волне вынужденной миграции украинцев в страны Европы.

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Путин получает стимул продолжать войну

Обозреватель издания отмечает, что еще несколько недель назад взаимные потери могли создать предпосылки для дипломатических переговоров о прекращении огня. Однако сейчас, по мнению Bloomberg, Владимир Путин видит, что стратегическая ситуация постепенно складывается в пользу России.

Дополнительным фактором стала нехватка ракет к Patriot, которые необходимы Украине для защиты от баллистических ударов. Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский просил у США дополнительные ракеты-перехватчики, однако Киев не получил помощи в необходимом объеме.

В то же время Украина работает над созданием собственной системы противоракетной обороны и разработкой дальнобойного вооружения, однако на реализацию этих проектов уйдут годы, тогда как российская воздушная кампания продолжается уже сейчас.

Россия усиливает интенсивность боевых действий

Аналитики Bloomberg Intelligence подсчитали, что, несмотря на сокращение площади оккупированных территорий, российская армия значительно увеличила количество атак.

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По оценкам экспертов, если Кремль после парламентских выборов проведет новую масштабную мобилизацию, давление на украинскую оборону только усилится.

Три возможных сценария войны

По мнению издания, дальнейшее развитие войны будет зависеть от решений западных союзников и может происходить по одному из трех сценариев.

Первый сценарий предполагает, что партнеры Украины оперативно найдут дополнительные ракеты для систем Patriot, а также увеличивают поставки дальнобойного высокоточного вооружения, которое позволит наносить удары по российским предприятиям и пусковым установкам баллистических ракет еще до начала зимнего периода.

Второй сценарий заключается в том, что Украина выполнит требования Кремля о территориальных уступках. В то же время Bloomberg называет этот вариант практически нереалистичным, поскольку украинское политическое руководство вряд ли согласится на передачу России городов Донбасса, которые остаются ключевыми элементами обороны.

Третий сценарий, который обозреватель издания считает наиболее вероятным в нынешних условиях — продолжение затяжной войны с новой суровой зимой, дальнейшим истощением ресурсов сторон и значительными человеческими потерями.

Что должен сделать Запад

Bloomderg отмечает, что предыдущие задержки с поставками тяжелого вооружения уже неоднократно лишали Украину возможности развить собственные военные успехи.

Поэтому западным странам необходимо оперативно найти дополнительные системы «Пэтриот» и дальнобойные средства поражения, ведь своевременное укрепление украинной противовоздушной обороны не только поможет Украине пережить предстоящую зиму, но и может повлиять на стратегический баланс войны.

В противном случае, по мнению обозревателя издания, Россия и впредь будет использовать преимущество, полученное из-за недостатка западной помощи, для продолжения своей агрессии.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Украина столкнулась с наиболее острым дефицитом средств противовоздушной обороны. Между тем западные партнеры все сдержаннее реагируют на призывы президента Владимира Зеленского о передаче дополнительных ракет-перехватчиков для системы Patriot.

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