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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Три ТЭС остановили генерацию: Россия массированно ударила по объектам ДТЭК, масштабные разрушения

После нескольких волн российских ударов энергетическая система Украины получила значительные повреждения, а ремонтные бригады работают в сверхсложных условиях.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Последствия атак на энергосистему

Последствия атак на энергосистему 3 ноября / © ДТЕК

В ночь на вторник, 3 ноября, и утром российские войска массированно атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и беспилотников. В результате нескольких волн ударов на станциях зафиксировали масштабные разрушения и повреждения оборудования, из-за чего все три объекта прекратили генерацию электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Разрушения масштабные. Станции приостановили генерацию электроэнергии», — отметили в компании.

По предварительной информации, пострадавших нет. Энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как только разрешит ситуация безопасности. Свои действия они координируют с НЭК «Укрэнерго».

Более 20 ударов по энергосистеме в сутки

Российские войска атакуют как объекты генерации, где производят электроэнергию, так и подстанции, по которым она передается потребителям. За последние 24 часа враг нанес более 20 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре.

По данным Министерства энергетики, в ходе массированной атаки пострадали энергообъекты в десяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской. Под ударом оказались электростанции, теплоэлектроцентрали и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

РФ атакует объекты генерации и распределительную инфраструктуру / © ДТЕК

РФ атакует объекты генерации и распределительную инфраструктуру / © ДТЕК

В ДТЭК сообщили о значительных разрушениях на Днепропетровщине, поражениях объектов в Одесской области и в других регионах. Самой сложной компания назвала ситуацию в Киеве: из-за масштабных повреждений там применяют экстренные отключения, а прогнозируемые графики составлять невозможно.

В то же время в утренней сводке Министерства энергетики самую сложную ситуацию с электроснабжением фиксировали в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Аварийные отключения из-за повреждения оборудования и падения напряжения в сети также были введены в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

В течение суток враг нанес более 20 целенаправленных ударов по энергетическим объектам / © ДТЕК

В течение суток враг нанес более 20 целенаправленных ударов по энергетическим объектам / © ДТЕК

Энергетики восстанавливают поврежденное оборудование

Тысячи украинских энергетиков работают с ночи, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и вернуть электроснабжение. Как только ситуация безопасность позволяет, а воздушная тревога завершается, ремонтные бригады возвращаются к восстановительным работам.

В «Укрэнерго» подчеркивают, что будут в первую очередь заживлять объекты критической инфраструктуры. Ситуация в энергосистеме остается сложной и может варьироваться в зависимости от последствий новых атак.

На трех объектах генерации зафиксировали масштабные разрушения и повреждения оборудования / © ДТЕК

На трех объектах генерации зафиксировали масштабные разрушения и повреждения оборудования / © ДТЕК

Россия продолжает атаковать энергетические объекты

В Днепропетровской области российские войска неоднократно били по оборудованию ДТЭК. Во время одной из предыдущих атак повторно повредили объект, который энергетики восстанавливали почти двое суток. Из-за разрушений без электроснабжения тогда оставалась значительная часть Днепра, Каменского и жители нескольких районов области.

Длительные отключения в Киеве связаны не только с масштабом разрушений, но и опасностью для ремонтных бригад. При непрерывных воздушных тревогах энергетики не могут безопасно работать на поврежденных подстанциях, а коротких пауз между сигналами тревоги часто недостаточно даже для того, чтобы добраться до места аварии. В Киеве из-за этого электроснабжение может возобновляться с задержками.

В то же время усиливают и физическую защиту энергетической инфраструктуры. Строительство защитных сооружений перевели в круглосуточный режим, а к работам привлекли специалистов, защищающих объекты «Укрэнерго». В то же время строительство больших защитных конструкций требует времени — по оценке Агентства восстановления, строительный цикл может длиться по меньшей мере шесть месяцев.

Три ТЭС ДТЭК остановили генерацию из-за разрушения / © ДТЕК

Три ТЭС ДТЭК остановили генерацию из-за разрушения / © ДТЕК

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