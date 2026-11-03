Три центральных области Украины во взрывах: "прилеты" по энергетике и людям (фото)

Последствия атаки на Черкасскую область / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Российские войска в ночь на 3 ноября совершили ракетно-дроновую атаку на Черкасскую, Житомирскую и Винницкую области. Враг попал по жилым домам и критической инфраструктуре, оставив без света десятки тысяч абонентов.

Об этом сообщили глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и Винницкий областной совет.

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Атака на Черкасчину

С утра 2 ноября в Черкасской области силы и средства ПВО, а также мобильные огневые группы уничтожили российскую ракету и 29 ударных дронов. В то же время в области зафиксировали последствия вражеских атак по инфраструктуре. Данные пока предварительные, обследование территорий продолжается.

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«Областной центр. Как уже сообщал, вражеский БПЛА попал по частному сектору. Повреждены по меньшей мере четыре жилых дома. Медики на месте оказали помощь двум пострадавшим», — говорится в заявлении главы Черкасской ОВА.

В Черкасском районе, в Слободской территориальной громаде, беспилотник попал в частный дом. Пожар оперативно ликвидировали, обошлись без травмированных.

В Звенигородском районе российские БпЛА атаковали территорию неработающего предприятия. Возгорание удалось потушить.

Также в нескольких местах в области повреждены линии электропередачи. На местах работают все необходимые службы.

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Последствия атаки на Черкасскую область / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия атаки на Черкасскую область / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия атаки на Черкасскую область / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Атака на Житомирщину

В то же время в Житомирской области российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре. По состоянию на утро без света осталось около 130 населенных пунктов, что составляет более 180 тыс. абонентов.

По предварительным данным, в результате атаки на Житомирщину погибших и пострадавших нет. Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения жителей области.

Последствия атаки на Житомирскую область / © Виталий Бунечко / Facebook

Последствия атаки на Житомирскую область / © Виталий Бунечко / Facebook

Атака на Виннитчину

В Винницкой области из-за повреждений энергетических объектов и линий электропередач без электроснабжения осталось большинство населенных пунктов. Кроме того, в регионе были введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Напомним, в результате российского удара по больнице в Немышлянском районе Харькова пострадали 62 человека. Удар пришелся на переход между корпусами медучреждения, также повреждено здание отделения, окна в четырех многоэтажках и 10 автомобилей.

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Утром 3 ноября оккупанты нанесли массированный удар по Днепру, повредив жилые дома, инфраструктуру, админздания, больницу и отдел полиции. В результате атаки пять человек получили ранения.

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