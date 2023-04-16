Три тысячи долларов за фейковых детей: на Волыни аферисты помогали уклонистам

Двое мужчин продавали поддельные документы военнообязанным для уклонения от мобилизации.
В Луцке два жителя Чернигова пытались продать фальшивые свидетельства о рождении детей и временное удостоверение военнообязанного с ложными сведениями.
Об этом говорится в сюжете местной телерадиокомпании "Аверс".
Стоимость двух поддельных документов о рождении детей оценили в 120 тысяч гривен (3 тысячи долларов). По такой же цене они продавали временное удостоверение военнообязанного, в которое были внесены ложные сведения.
При попытке продажи фальшивок аферистов задержали. Свою вину они признали частично.
Теперь мужчины отвечают за свои действия в Луцком горрайонном суде.
"В ходе судебного расследования установлено, что мужчины вступили в преступный сговор о незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу Украины путем изготовления поддельных документов", — объявили на судебном заседании.
Приговор по делу еще не оглашен.
Напомним, в Ровно уклоняющиеся от мобилизации становятся студентами дневной формы обучения.
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