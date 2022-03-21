Три тысячи евро за незаконное пересечение границы: в Винницкой области задержаны двое мужчин

Три тысячи евро за незаконное пересечение границы: в Винницкой области задержаны двое мужчин

Мужчины – жители Полтавской области.

В Винницкой области задержаны двое мужчин призывного возраста, которые предлагали взятку офицеру пограничного отряда, чтобы незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальная полиция.

Отмечается, что событие произошло в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Могилев-Подольского пограничного отряда 20 марта. Задержаны двое мужчин, возраст которых 30 и 41 год. Они – жители Полтавской области.

"Подозреваемые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу во избежание призыва на военную службу. Передача средств состоялась в смотровом зале в зоне таможенного контроля. Денежные средства изъяты”, — прокомментировал руководитель отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления областного главка полиции Евгений Крон.

Полиция начала уголовное производство по статье "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Как сообщалось, в Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 40-летнего харьковчанина, который пытался пересечь границу, сфальсифицировав смерть жены. Задержанный предоставил копию свидетельства о смерти жены, надеясь уехать за границу с двумя детьми как их единственный опекун.

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