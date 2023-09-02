Три украинских города отмечают свой день: как их поздравил Зеленский

В субботу, 2 сентября, три украинских города отметили свой день. Одессу, Сумы и Лисичанск президент Украины Владимир Зеленский назвал городами, без которых невозможно представить себе Украину.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении.

Одесса

Этот город украинский лидер назвал опорой Украины на юге, на Черном море и отметил, что вместе с Украиной Одесса "всегда имеет и будет иметь глобальное значение".

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“Порт, от которого зависит жизнь разных народов – от украинского экспорта через Большую Одессу. Город культуры, который умеет быть интересным для всех и уважать каждого и каждую. Мы защитили Одессу от уничтожения. Ибо ничего другого, кроме деградации, российский режим не способен принести. И мы вернем Одессе безопасность. Всегда Одесса была такой, что в ней чувствуешь легкость и счастье. Такой Одесса и будет”, – заверил Зеленский.

Сумы

Этот украинский форпост на северо-востоке, по словам президента, всегда будет отмечать свой день свободным и всегда будет оставаться украинским.

“В настоящее время – время войны – из Сумщины, к сожалению, очень часто поступают сообщения о российском терроре. Об обстрелах, ракетах, бомбах. О постоянных попытках российских ДРГ зайти в область. Но, несмотря ни на что, Сумщина живет. Суммы живут, дают силу всей области. И когда я был в городе, я почувствовал, что там есть вера. Вера, что зло не станет выше. Вера в людей. Вера в Украину. Вера в то, что мы обязательно пройдем это время. И победим”, – говорил в поздравлении украинский лидер.

Лисичанск

Этот город, напомнил Зеленский, Украине еще предстоит вернуть вместе со всей Луганщиной.

“Сегодня никто не назовет конкретной даты, когда город будет снова свободен. Но каждый, кто воюет и работает ради Украины, делает все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас находятся в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь”, — заявил президент.

По его словам, Лисичанск всегда был одной из опор востока нашего государства, одним из ключевых городов.

“Гордый город! Таким и будет. Город, который умеет работать и гордится своими результатами”, — добавил украинский лидер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины может закончиться и в 2023 году, однако при определенных условиях.

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