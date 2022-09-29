Три украинских морпеха вернулись на подконтрольную Украине территорию — разведка сообщила подробности

В настоящее время все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу.

ГУР МО получило информацию, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются трое украинских военнослужащих бригады морской пехоты — двое мужчин и женщина.

Главное управление разведки сообщило подробности возвращения украинских защитников, скрывавшихся на оккупированной территории.

В марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации. ", – говорится в докладе.

Для возвращения украинцев оперативные подразделения ГУР МО, ДБР, НАБУ и Национальной полиции провели оперативную комбинацию по эвакуации и морпехи смогли покинуть оккупированную территорию.

Отметим, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина предлагает России большие обмены граждан, но РФ в единоличном порядке принимает решение, кого отдавать, а кого нет.

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