Три варианта: как будут отстраивать Марьинку, которую РФ разрушила до основания – ответ архитектора

Специалист по градостроительству считает, что нецелесообразно отстраивать Марьинку в том виде, в котором она была до 2022 года.

До начала российского вторжения на Донбасс в 2014 году в городе Марьинка Донецкой области жили около 10 тысяч человек. В июле – августе 2014 года Марьинка оказалась на линии столкновения, но все же 8 лет в городе продолжали жить люди, функционировала гражданская инфраструктура.

После полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты стерли Марьинку с лица земли. В ней не осталось ни одного целого здания и ни одного жителя.

Специалист по градостроительству Виктор Глеба в интервью изданию "Настоящее время" рассказал, как можно отстроить город.

Он назвал несколько вариантов:

руины будут оставлены "как есть", как памятник войны, а город будет отстроен рядом по соседству,

город войдет в состав деоккупированного Донецка как часть большой агломерации,

население города сократится до тысячи-полутора тысяч человек.

"Кто смотрел карту, тот видел, сколько километров от Марьинки до Донецка. И если закончится война и Донецк будет у Украины, то Марьинку можно рассматривать как агломерацию Донецка. Я не вижу Марьинки, я вижу Большой Донецк – украинский производственный, социальный, культурный, научный кластер. И Марьинка будет в агломерации, она будет ее частью, как Буча, Ирпень – части агломерации Киева", – говорит архитектор.

Он считает, что нецелесообразно отстраивать Марьинку в том виде, в котором она была до 2022 года.

"Не надо вбивать в голову людям, что завтра закончится война и мы пойдем и будем строить те же дома, которые были в Марьинке в 2013-2014 годах. Это утопия, так нельзя делать", – считает Глеба.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал фото полностью разрушенной россиянами Марьинки. Оккупанты до основания выжгли и уничтожили город ракетными и артиллерийскими обстрелами.

В ноябре 2022 года из Марьинка было эвакуировано все гражданское население.

Читайте также: