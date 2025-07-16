Три вида змей живут возле Чернобыльской АЭС: ученые назвали, какие из них опасны

Три вида змей обитают возле Чернобыльской АЭС / © Associated Press

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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике по случаю Всемирного дня змей 16 июля рассказали о трех видах змей, обитающих на этой территории. Среди них только один потенциально опасен.

Об этом пишет Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник.

По словам исследователей, в заповеднике зафиксированы следующие виды:

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Гадюка обычная : единственная ядовитая змея региона. Ее укус, хоть и неприятный, редко представляет смертельную угрозу для взрослого человека.

Уж обычный : неядовитая змея, которую часто можно встретить у водоемов.

Медянка: небольшое и абсолютно безвредное существо, которое иногда путают с гадюкой.

В заповеднике отмечают, что змеи избегают контакта с людьми. Однако, по незнанию и страху, люди часто первыми нападают на этих животных. Ученые подчеркивают, что змеи — не враги, а неотъемлемая часть природы, требующая защиты. Они играют ключевую роль в поддержании экологического баланса, регулируя численность грызунов, насекомых и других мелких животных.

«В природе нет „лишних“ животных», — отмечают в заповеднике.

В мире насчитывается около 3458 видов змей, из которых лишь примерно 600 являются ядовитыми.

У них нет век, их глаза защищены прозрачной чешуей, поэтому они не моргают.

Большинство змей не слышат звуков, но отлично реагируют на вибрации.

Некоторые змеи после потребления крупной добычи могут не есть несколько месяцев.

Самой длинной змеей в мире считается сетчатый питон, который может достигать более 7 метров в длину. Самая маленькая — тонкоротая змея Барбадоса, длина которой не превышает 10 см.

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Напомним, во Львовской области фиксируют рост количества укусов змей. Вечером 30 июня сразу три человека попали в больницы.