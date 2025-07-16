ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
273
Время на прочтение
2 мин

Три вида змей живут возле Чернобыльской АЭС: ученые назвали, какие из них опасны

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, по случаю Всемирного дня змей 16 июля, рассказали о трех видах живущих на их территории пресмыкающихся.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Три вида змей обитают возле Чернобыльской АЭС

Три вида змей обитают возле Чернобыльской АЭС / © Associated Press

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике по случаю Всемирного дня змей 16 июля рассказали о трех видах змей, обитающих на этой территории. Среди них только один потенциально опасен.

Об этом пишет Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник.

По словам исследователей, в заповеднике зафиксированы следующие виды:

  • Гадюка обычная: единственная ядовитая змея региона. Ее укус, хоть и неприятный, редко представляет смертельную угрозу для взрослого человека.

  • Уж обычный: неядовитая змея, которую часто можно встретить у водоемов.

  • Медянка: небольшое и абсолютно безвредное существо, которое иногда путают с гадюкой.

В заповеднике отмечают, что змеи избегают контакта с людьми. Однако, по незнанию и страху, люди часто первыми нападают на этих животных. Ученые подчеркивают, что змеи — не враги, а неотъемлемая часть природы, требующая защиты. Они играют ключевую роль в поддержании экологического баланса, регулируя численность грызунов, насекомых и других мелких животных.

«В природе нет „лишних“ животных», — отмечают в заповеднике.

В мире насчитывается около 3458 видов змей, из которых лишь примерно 600 являются ядовитыми.

  • У них нет век, их глаза защищены прозрачной чешуей, поэтому они не моргают.

  • Большинство змей не слышат звуков, но отлично реагируют на вибрации.

  • Некоторые змеи после потребления крупной добычи могут не есть несколько месяцев.

Самой длинной змеей в мире считается сетчатый питон, который может достигать более 7 метров в длину. Самая маленькая — тонкоротая змея Барбадоса, длина которой не превышает 10 см.

Напомним, во Львовской области фиксируют рост количества укусов змей. Вечером 30 июня сразу три человека попали в больницы.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie