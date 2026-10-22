Три волны баллистических ударов после переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Российские войска с вечера 21 октября совершили три волны баллистических ударов по Киеву , выпустив по столице 21 ракету. Под ударом находились жилые дома, энергетические объекты, инфраструктура вокзала и метро, ТЦ и предприятия.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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«Три волны баллистических ударов выпустили российские «гуманисты» по Киеву с вечера. Применили 21 ракету. К сожалению, в городе значительное количество попаданий и повреждений», - подчеркнул глава государства.

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Всего последствия ночных российских ударов фиксируют в 12 областях. В Киеве и регионах ранения получили 34 человека, среди них пятеро детей. Известно о двух погибших.

Зеленский резко обратился к партнерам

Президент подчеркнул, что Россия нанесла «показательный удар» фактически сразу после переговоров. По его словам, это свидетельствует о том, что «нет настоящих изменений» в позиции Кремля.

«Важно и дальше пытаться найти правильные решения, чтобы закончить эту войну. Но когда российская баллистика — ответ на переговоры, необходимо реальное давление на Россию, чтобы были другие шаги — шаги на пресечение убийств», — заявил Зеленский.

Он призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Москву, а также увеличить поставки систем противовоздушной обороны и ракет в них.

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«Агрессор заслуживает соответствующего отношения. Украина заслуживает поддержки. Жизнь людей заслуживает защиты», — добавил президент.

Как сообщалось, этой ночью Россия атаковала баллистикой и дронами. шесть районов столицы. В частности, разрушения получили дома на территории частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. В районе Почайной разрушены магазины «Эпицентр», ТЦ Retail Park, «Ашан» и JYSK.

Заметим, что только вчера, 21 октября, в Санкт-Петербурге прошла встреча посланника США Стива Виткоффа и диктатора РФ Владимира Путина. В частности, американское чиновник высказался о прогрессе в переговорах.

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