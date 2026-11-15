ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
172
Время на прочтение
4 мин

Три «всадника апокалипсиса»: Портников назвал главные угрозы для Украины на пятом году войны

На пятый год полномасштабной войны Украина столкнулась с новыми угрозами, которые могут повлиять не только на ход боевых действий, но и на будущее государства.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Портников предупредил о трех опасных вызовах

Портников предупредил о трех опасных вызовах / © elle.rs

В феврале 2022 года сценарий выхода из полномасштабной войны РФ против Украины казался непростым, но вполне понятным. Необходимо было остановить российскую агрессию, помешать оккупации значительных территорий и освободить, по крайней мере, часть захваченных земель. Однако сейчас, на пятилетней дистанции, активизировались другие, практически необратимые процессы.

Об этом Виталий Портников написал в Facebook.

Портников назвал главные вызовы пятого года войны

Потерпев поражение в попытке блицкрига, быстрого захвата Киева и смены украинского руководства, российский диктатор Владимир Путин уже через несколько месяцев перешел к стратегии войны на истощение, которой Кремль придерживается до сих пор. Союзники Украины также избрали стратегию истощения РФ. На пятый год полномасштабной войны появились новые вызовы.

Портников сравнил войну с онкологическим заболеванием, которое неизбежно дает метастазы, если не остановить болезнь. Он выделил три ключевых угрозы для Украины, которые назвал «всадниками апокалипсиса».

Вызов 1: трансформация характера войны и усталость тыла

Поскольку россияне давно не имеют успехов на фронте, враг сместил акцент на истощение украинского тыла, разрушение критической инфраструктуры и создание непригодных для жизни условий в крупных городах.

«И если в первые месяцы войны мы были уверены в здравом смысле консолидированного украинского общества и опасались только, что у армии не хватит ресурсов остановить врага, то теперь наши защитники добиваются настоящих успехов на фронте, но в тылу все громче звучат голоса тех, для кого Украина — пустой звук, и кто готов продать будущее Родины за иллюзию временного покоя», — пишет Портников.

Журналист предостерег, что эта тенденция представляет серьезную опасность как во время войны, так и после ее завершения, поскольку такая позиция некоторых украинцев создает основу для политического триумфа партии капитуляции и страха перед РФ.

Вызов 2: перерождение коррупционного государства на мафиозное

Вторым «всадником апокалипсиса» Портников назвал эволюцию государственного аппарата от коррупционного до мафиозного. По его убеждению, основа для этого сформировалась еще в 2019 году после победы Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».

«Такое количество лакомых к прибыли „новых лиц“ в условиях, когда вся собственность уже давно была перераспределена, логически толкала часть этих волшебных лиц к союзу с организованной преступностью и создание ее ячеек в государственных структурах», — пишет Портников.

Война лишила Украины механизма ротации власти. Поэтому из-за фактической бесконтрольности единственным предохранителем от окончательной деградации государства остаются антикоррупционные органы.

Вызов 3: глобальный дефицит безопасности

Третьей фундаментальной проблемой обозреватель считает кризис системы безопасности. Если в 2022 году в Украине ориентировались на заявления Джозефа Байдена о готовности защищать каждый сантиметр территории НАТО, то сейчас трудно не заметить скептического отношения Дональда Трампа к Альянсу.

После конфликта США и Ирана возникли сомнения в способности Вашингтона эффективно обеспечить безопасность союзникам даже при наличии желания.

«Поэтому когда я слышу сообщения о консультациях по гарантиям безопасности для Украины, то хочу поинтересоваться, существуют ли они вообще в современном мире. Ведь на самом деле гарантии безопасности — это уважение правил и красных линий. А еще страх перед возможностями сверхдержав, которого теперь просто нет».

Кроме того, ослабление архитектуры безопасности усиливает первую угрозу и создает риск распространения войны на Европу. Отсутствие страха может подтолкнуть Путина к агрессии по отношению к Европе.

Что предлагает Портников

Несмотря на критичность этих вызовов, Портников подчеркнул, что они не означают неизбежного поражения. Однако это требует системного противодействия каждому из трех «всадников».

Журналист предлагает начать откровенный разговор с гражданами о длительности войны и реальных угрозах, повысить качество государственного управления и ввести нулевую толерантность к коррупции и криминалу во власти, а также отказаться от практики единоличного принятия решений, которая вредит стране.

Кроме этого, на пользу Украине во время войны может пойти развитие союзов безопасности с государствами, которые осознают угрозы собственному будущему.

«Ну, и тоже нужно понять, что если мы победим этих трех всадников, но не сможем завершить войну, то обязательно появятся новые всадники и новые проблемы. И с ними тоже придется бороться даже тогда, когда они будут выглядеть непреодолимыми. Это действительно и есть украинский план выживания и победы», — подытожил Виталий Портников.

Портников о переговорах в Абу-Даби

Напомним, по оценке украинского журналиста и публициста Виталия Портникова, единственным практическим итогом двухдневных переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби стала договоренность о новом обмене пленными. Журналист подчеркнул, что стороны даже не обсуждали реальные пути завершения войны или прекращения огня, сосредоточившись на механизмах безопасности в Европе после войны, что демонстрирует нелогичность процесса.

По мнению Портникова, Москва традиционно использует гуманитарный трек для маскировки своего стремления продолжать войну, а сами консультации в ОАЭ могут стать финалом очередной имитации переговоров, организованной Путиным в качестве предвыборного подарка Дональду Трампу перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Портников предположил, что перспектива реальных переговоров о прекращении огня может появиться не ранее 2027 года — при значительном ухудшении экономической ситуации в РФ и изменении состава американского Конгресса.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie