Три «всадника апокалипсиса»: Портников назвал главные угрозы для Украины на пятом году войны

Портников предупредил о трех опасных вызовах / © elle.rs

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В феврале 2022 года сценарий выхода из полномасштабной войны РФ против Украины казался непростым, но вполне понятным. Необходимо было остановить российскую агрессию, помешать оккупации значительных территорий и освободить, по крайней мере, часть захваченных земель. Однако сейчас, на пятилетней дистанции, активизировались другие, практически необратимые процессы.

Об этом Виталий Портников написал в Facebook.

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Портников назвал главные вызовы пятого года войны

Потерпев поражение в попытке блицкрига, быстрого захвата Киева и смены украинского руководства, российский диктатор Владимир Путин уже через несколько месяцев перешел к стратегии войны на истощение, которой Кремль придерживается до сих пор. Союзники Украины также избрали стратегию истощения РФ. На пятый год полномасштабной войны появились новые вызовы.

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Портников сравнил войну с онкологическим заболеванием, которое неизбежно дает метастазы, если не остановить болезнь. Он выделил три ключевых угрозы для Украины, которые назвал «всадниками апокалипсиса».

Вызов 1: трансформация характера войны и усталость тыла

Поскольку россияне давно не имеют успехов на фронте, враг сместил акцент на истощение украинского тыла, разрушение критической инфраструктуры и создание непригодных для жизни условий в крупных городах.

«И если в первые месяцы войны мы были уверены в здравом смысле консолидированного украинского общества и опасались только, что у армии не хватит ресурсов остановить врага, то теперь наши защитники добиваются настоящих успехов на фронте, но в тылу все громче звучат голоса тех, для кого Украина — пустой звук, и кто готов продать будущее Родины за иллюзию временного покоя», — пишет Портников.

Журналист предостерег, что эта тенденция представляет серьезную опасность как во время войны, так и после ее завершения, поскольку такая позиция некоторых украинцев создает основу для политического триумфа партии капитуляции и страха перед РФ.

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Вызов 2: перерождение коррупционного государства на мафиозное

Вторым «всадником апокалипсиса» Портников назвал эволюцию государственного аппарата от коррупционного до мафиозного. По его убеждению, основа для этого сформировалась еще в 2019 году после победы Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».

«Такое количество лакомых к прибыли „новых лиц“ в условиях, когда вся собственность уже давно была перераспределена, логически толкала часть этих волшебных лиц к союзу с организованной преступностью и создание ее ячеек в государственных структурах», — пишет Портников.

Война лишила Украины механизма ротации власти. Поэтому из-за фактической бесконтрольности единственным предохранителем от окончательной деградации государства остаются антикоррупционные органы.

Вызов 3: глобальный дефицит безопасности

Третьей фундаментальной проблемой обозреватель считает кризис системы безопасности. Если в 2022 году в Украине ориентировались на заявления Джозефа Байдена о готовности защищать каждый сантиметр территории НАТО, то сейчас трудно не заметить скептического отношения Дональда Трампа к Альянсу.

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После конфликта США и Ирана возникли сомнения в способности Вашингтона эффективно обеспечить безопасность союзникам даже при наличии желания.

«Поэтому когда я слышу сообщения о консультациях по гарантиям безопасности для Украины, то хочу поинтересоваться, существуют ли они вообще в современном мире. Ведь на самом деле гарантии безопасности — это уважение правил и красных линий. А еще страх перед возможностями сверхдержав, которого теперь просто нет».

Кроме того, ослабление архитектуры безопасности усиливает первую угрозу и создает риск распространения войны на Европу. Отсутствие страха может подтолкнуть Путина к агрессии по отношению к Европе.

Что предлагает Портников

Несмотря на критичность этих вызовов, Портников подчеркнул, что они не означают неизбежного поражения. Однако это требует системного противодействия каждому из трех «всадников».

Журналист предлагает начать откровенный разговор с гражданами о длительности войны и реальных угрозах, повысить качество государственного управления и ввести нулевую толерантность к коррупции и криминалу во власти, а также отказаться от практики единоличного принятия решений, которая вредит стране.

Кроме этого, на пользу Украине во время войны может пойти развитие союзов безопасности с государствами, которые осознают угрозы собственному будущему.

«Ну, и тоже нужно понять, что если мы победим этих трех всадников, но не сможем завершить войну, то обязательно появятся новые всадники и новые проблемы. И с ними тоже придется бороться даже тогда, когда они будут выглядеть непреодолимыми. Это действительно и есть украинский план выживания и победы», — подытожил Виталий Портников.

Портников о переговорах в Абу-Даби

Напомним, по оценке украинского журналиста и публициста Виталия Портникова, единственным практическим итогом двухдневных переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби стала договоренность о новом обмене пленными. Журналист подчеркнул, что стороны даже не обсуждали реальные пути завершения войны или прекращения огня, сосредоточившись на механизмах безопасности в Европе после войны, что демонстрирует нелогичность процесса.

По мнению Портникова, Москва традиционно использует гуманитарный трек для маскировки своего стремления продолжать войну, а сами консультации в ОАЭ могут стать финалом очередной имитации переговоров, организованной Путиным в качестве предвыборного подарка Дональду Трампу перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Портников предположил, что перспектива реальных переговоров о прекращении огня может появиться не ранее 2027 года — при значительном ухудшении экономической ситуации в РФ и изменении состава американского Конгресса.

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