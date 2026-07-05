Три выходных для украинцев: реально ли ввести такую рабочую неделю во время войны

Четырехдневная рабочая неделя в Украине / © pexels.com

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В Украине можно протестировать четырехдневную рабочую неделю даже во время военного положения — такое мнение высказал эксперт по трудовому праву. Ударит ли это по налогам и поступлениям в бюджет? И реальный ли сценарий того, что у украинцев когда-нибудь будут три выходных дня?

Больше об этом рассказал эксперт по трудовому праву Виталий Дудин для Київ24.

Возможна ли в Украине четырехдневная рабочая неделя

Внедрение четырехдневной рабочей недели в Украине является реальным сценарием даже в условиях войны, убежден Дудин.

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Но с условием: инициатива не должна касаться объектов критической инфраструктуры или оборонного сектора.

«Я считаю, что украинцы этого заслуживают. Если работодатели не готовы радикально повысить заработные платы, хотя бы вдвое увеличить, чтобы мы были на уровне с Болгарией — самой бедной страной ЕС, то почему не начать эффективно уменьшать рабочее время?»

Аналитик убежден, что протестировать запуск четырехдневной рабочей недели стоит в сфере торговли и услуг, чтобы оценить ее эффективность. По словам Дудина, сокращение продолжительности рабочего времени позитивно повлияет на психоэмоциональное состояние граждан и позволит эффективнее распределять время между работой и личной жизнью.

Среди преимуществ — четырехдневная рабочая неделя полностью соответствует Конституции и самой высокой социальной ценности — человеку, его жизни и здоровью, потому что люди смогут больше отдыхать.

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«Меньше рабочего времени поможет людям лучше восстанавливаться, сохранять здоровье и больше времени уделять своим семьям, а не общению со своим боссом», — подчеркнул эксперт.

Подобный эксперимент мог бы стать первым шагом к модернизации украинского рынка труда с учетом актуальных европейских трендов и факторов безопасности.

Четырехдневная рабочая неделя: какие страны имеют

В период коронавируса четырехдневная рабочая неделя начала набирать обороты. Успешный эксперимент, в частности, провела берлинская компания, где сотрудникам разрешили уходить с работы в обед пятницы, чтобы они могли лучше расслабиться на выходных. При этом заработную плату работникам не сокращали.

Результаты такого новшества оказались чрезвычайно успешными: у компании выросли продажи и вовлеченность персонала, а также появилось больше довольных клиентов.

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Благодаря своей эффективности этот формат работы быстро распространяется в мире — «четырехдневку» уже внедрили в Исландии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах — это закреплено на уровне законодательства. На уровне экспериментов проводят «четырехдневку» в Испании, Португалии и Доминикане.

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