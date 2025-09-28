Продолжается зачистка: MBA о критической ситуации в Купянске

© Associated Press

Ситуация в Купянске Харьковской области критическая. Город закрыт на въезде и выезде.

Об этом сообщил глава Купянской МВА Андрей Беседин в эфире «Общественного».

По его словам, враг все-таки находится в городе, и сейчас идет контрдиверсионная операция. При этом ВСУ полностью контролируют ситуацию в Купянске.

«К сожалению, сегодня Купянск это закрытая территория, город полностью закрыт для любых служб и единственные, кто туда может заехать — это военные.

По подсчетам властей, в Купянском обществе находится 1640 гражданских, а в самом городе — 680 человек.

Эвакуация, констатировала Беседин, к сожалению, максимально осложнена. Единственный сейчас способ уехать — это выйти пешком за территорию Купянска.

«Там уже наши службы — волонтеры, ГСЧС, полиция — заберут и отвезут в более безопасное место. Или можно обратиться к военным, и те обязательно помогут», — сказал мэр Купянска.

Опасна для жителей Купянска ситуация не только из-за боевых действий, но и из-за ухудшения погодных условий. Критическая инфраструктура отсутствует — нет ни электро, ни вода, ни газоснабжения.

Ранее в МВА сообщили о крайне сложной ситуации, в которой находится Купянск. В частности, враг беспощадно плещется по мирным жителям, используют все — танки, минометы, артиллерию, РСЗО и КАБы. FPV-дроны на оптоволокне поражают людей и авто. Все подходы и дороги внутри города контролируют дроны противника.

«Это очень большая опасность, подстерегающая за каждым уголком. Могут быть засады, растяжки, заминирование… Наши силы обороны, проводящие эту операцию, максимально профессионально делают свое дело. Купянскую сейчас очень тяжело», — констатировал Беседин.