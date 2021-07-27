Трижды переехал "любимый" на авто: в Днепре медики рассказали о состоянии пострадавшей женщины

У женщины медики диагностировали множественные переломы и разрыв внутренних органов.
Разрыв печени, черепно-мозговая травма, перелом плечевой кости. В Днепре медики продолжают бороться за жизнь женщины, которую трижды переехал "возлюбленный". Сейчас пострадавшая уже может дышать самостоятельно.
Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
44-летнюю женщину доставили в реанимацию в состоянии комы второй степени. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы, перелом шести ребер, разрыв печени, пневмоторакс, а также перелом правой плечевой кости.
"Викторию после ДТП доставили в больницу скорой помощи в Мечникова. Полученные травмы несовместимы с жизнью. При поступлении — кома, сразу перевели на ИВЛ, лекарствами поддерживали пульс и давление. Сегодня утром Виктория в ясном сознании, дышит самостоятельно. Под ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма", — написал гендиректор областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
Напомним, что бывший сожитель наехал на женщину, когда она переходила дорогу. Автомобиль протащил ее около 20 метров. После чего водитель сдал назад и снова переехал пострадавшую.