Трижды переехал "любимый" на авто: в Днепре медики рассказали о состоянии пострадавшей женщины

Трижды переехал "любимый" на авто: в Днепре медики рассказали о состоянии пострадавшей женщины

У женщины медики диагностировали множественные переломы и разрыв внутренних органов.

Разрыв печени, черепно-мозговая травма, перелом плечевой кости. В Днепре медики продолжают бороться за жизнь женщины, которую трижды переехал "возлюбленный". Сейчас пострадавшая уже может дышать самостоятельно.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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44-летнюю женщину доставили в реанимацию в состоянии комы второй степени. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы, перелом шести ребер, разрыв печени, пневмоторакс, а также перелом правой плечевой кости.

"Викторию после ДТП доставили в больницу скорой помощи в Мечникова. Полученные травмы несовместимы с жизнью. При поступлении — кома, сразу перевели на ИВЛ, лекарствами поддерживали пульс и давление. Сегодня утром Виктория в ясном сознании, дышит самостоятельно. Под ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма", — написал гендиректор областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Напомним, что бывший сожитель наехал на женщину, когда она переходила дорогу. Автомобиль протащил ее около 20 метров. После чего водитель сдал назад и снова переехал пострадавшую.

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