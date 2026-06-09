Трижды зимовал в Антарктиде, а затем стал в ряды ВСУ: умер врач Валерий Семенюк

Валерий Семенюк / © facebook.com/AntarcticCenter

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Умер украинский полярник и военный врач Валерий Семенюк, участвовавший в трех антарктических экспедициях, после начала полномасштабной войны служивший в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Валерий Семенюк скончался 7 июня. Он был капитаном медицинской службы, ординатором отделения медицинской реабилитации и восстановительным лечением воинской части А7010.

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До последнего мгновения находился на службе – дежурным врачом в суточном наряде.

Валерий Семенюк: биография

Валерий Павлович родился 13 мая 1967 года. В 1994-2022 годах работал врачом в Хмельницкой центральной больнице Винницкой области.

Как врач он трижды участвовал в годовых Украинских антарктических экспедициях: 11-й в 2006-2007 годах, 14-й в 2009-2010 годах и 18-й в 2013-2014 годах.

В мае 2022 года Валерий Семенюк был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

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В Национальном антарктическом научном центре отметили, что работавшие с ним в экспедициях полярники вспоминают его как честного, принципиального и прямолинейного человека, который всегда говорил правду. В то же время, по словам коллег, у него было большое сердце, и к нему всегда можно было обратиться за помощью или советом.

"Он был одним из тех полярников, которые помогали молодым коллегам адаптироваться к жизни в Антарктике. Хотя работал в должности врача, но активно приобщался к жизни экспедиции. Постоянно учился новому, интересовался работой станции и с удовольствием ходил в пешие маршруты по окрестным островам", - рассказал полярник Юрий.

По его словам, Семенюк часто привлекал к таким прогулкам других участников экспедиции, понимая, как важно во время долгой зимовки поддерживать физическую форму, психологическое равновесие и командный дух.

По информации Хмельницкого городского совета, похороны Валерия Семенюка пройдут 9 июня.

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