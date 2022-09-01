Тризуб – на Burning Man-2022: на фестивале создали пятиметровую инсталляцию в поддержку Украины (фото)

Литовско-американский лагерь Amber Dust создал пятиметровую инсталляцию "Тризуб Свободы" на фестивале Burning Man 2022, чтобы продемонстрировать миру поддержку Украины в войне с РФ.

Об этом сообщила участница лагеря Элеонора Ромува.

Инсталляция "Freedom Trident" имеет высоту около 4,8 метров. Она создана из фанеры и собрана мобильным способом.

"Мы выбрали герб Украины, который, как считают, возник как родовой символ, синтез божественных стихий огня и воды в проявленном мире. Три точки, три мира и троицы всегда присутствуют в человеческой мифологии и культуре. Сегодня тризуб является символом единства и свободы. Символ настойчивости и целеустремленности, символ борьбы за свободу и демократию. Мудрость, заложенная в тризубе, универсальная", – объясняют художники.

Отмечается, что после завершения фестиваля "Тризуб Свободы" хотят разобрать и подарить украинской диаспоре Южной Калифорнии, хотя традиционно скульптуры сжигают в огне в последний день мероприятия.

Фестиваль Burning Man ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада с 1986 года. Территория фестиваля свободна от денег и продаж, поэтому о питании, жилье и других нуждах участники заботятся сами.

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