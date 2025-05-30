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Трое близких родственниц бывших топ-правохранителей владеют апартаментами в Буковеле — расследование
Дочь бывшего зама Авакова вписалась в строительство крупнейшей гостиницы страны в Буковеле, говорится в расследовании Bihus.Info.
Дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Сергея Чеботаря — Оксана стала совладелицей компании, заказавшей строительство крупнейшей в Украине гостиницы в Буковеле.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
По данным журналистов, речь идет об отеле Glacier Premium Apartments в Буковеле. По оценкам издания Forbes, он станет самым большим отелем в Украине.
Дочь Сергея Чеботаря Оксана является совладелицей компании «Глейшер Хилл», выступившей заказчиком строительства, ее доля в собственности — 33,30%.
У семьи еще одного бывшего заместителя Авакова — Алексея Тахтая тоже есть интересы в Буковеле. В собственности его жены Марины трое апартаментов, общей площадью 300 квадратных метров в отеле Rest & Ski Spa Resort.
Алексей Тахтай — за время работы в МВД вместе с Чеботарем засветился в скандале с родажем незаконно добытого песка. Тогда правоохранители открыли производство, в котором фигурировало видео из кабинета Чеботаря, на котором чиновники обсуждали доходы.
Сейчас Тахтай подозреваемый по делу о растрате имущества в особо крупных размерах.
Рядом с апартаментами жены Тахтая, в коттеджном городке Westhills владеет еще тремя апартаментами жена экс-заместителя генерального прокурора Сергея Кизя.
Обладательницей 150 буковельских квадратных метров Марина Кизь стала незадолго после увольнения мужчины из органов, в 2020-м.
Сергей Кизь — годами работал в прокуратуре. А в 2019 несколько месяцев пробыл в должности заместителя Генерального прокурора. За этот короткий период он, в частности, закрыл производство по Игорю Калетнику, которое касалось диктаторских законов «16 января», засветился в срыве спецоперации НАБУ против первого заместителя главы миграционной службы Дины Пимаховой, и просил европейских партнеров снять санкции с Андрея Портнова.
После увольнения — практически сразу Киз начал заниматься бизнесом.
Всех трех упомянутых в расследовании родственников бывших топ-правоохранителей объединяет совместный бизнес-партнер — франковский застройщик, постоянный партнер курорта Буковель — Василий Кавлак. отелях.
Напомним, родственник заместителя мэра Киева Владимира Прокопива шокировала состоянием.