Апартаменты в Буковеле / © bihus.info

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Дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Сергея Чеботаря — Оксана стала совладелицей компании, заказавшей строительство крупнейшей в Украине гостиницы в Буковеле.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

По данным журналистов, речь идет об отеле Glacier Premium Apartments в Буковеле. По оценкам издания Forbes, он станет самым большим отелем в Украине.

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Дочь Сергея Чеботаря Оксана является совладелицей компании «Глейшер Хилл», выступившей заказчиком строительства, ее доля в собственности — 33,30%.

У семьи еще одного бывшего заместителя Авакова — Алексея Тахтая тоже есть интересы в Буковеле. В собственности его жены Марины трое апартаментов, общей площадью 300 квадратных метров в отеле Rest & Ski Spa Resort.

Алексей Тахтай — за время работы в МВД вместе с Чеботарем засветился в скандале с родажем незаконно добытого песка. Тогда правоохранители открыли производство, в котором фигурировало видео из кабинета Чеботаря, на котором чиновники обсуждали доходы.

Сейчас Тахтай подозреваемый по делу о растрате имущества в особо крупных размерах.

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Рядом с апартаментами жены Тахтая, в коттеджном городке Westhills владеет еще тремя апартаментами жена экс-заместителя генерального прокурора Сергея Кизя.

Обладательницей 150 буковельских квадратных метров Марина Кизь стала незадолго после увольнения мужчины из органов, в 2020-м.

Сергей Кизь — годами работал в прокуратуре. А в 2019 несколько месяцев пробыл в должности заместителя Генерального прокурора. За этот короткий период он, в частности, закрыл производство по Игорю Калетнику, которое касалось диктаторских законов «16 января», засветился в срыве спецоперации НАБУ против первого заместителя главы миграционной службы Дины Пимаховой, и просил европейских партнеров снять санкции с Андрея Портнова.

После увольнения — практически сразу Киз начал заниматься бизнесом.

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Всех трех упомянутых в расследовании родственников бывших топ-правоохранителей объединяет совместный бизнес-партнер — франковский застройщик, постоянный партнер курорта Буковель — Василий Кавлак. отелях.

Напомним, родственник заместителя мэра Киева Владимира Прокопива шокировала состоянием.