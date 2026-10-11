Трое детей не гарантируют отсрочку от мобилизации: главное условие отказа

Когда могут отказать в отсрочке многодетным / © ТСН.ua

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Наличие трех или более несовершеннолетних детей автоматически не освобождает военнообязанного от мобилизации. Украинское законодательство определяет ряд условий для отсрочки и исключения, из-за которых многодетный отец может потерять право на отсрочку и быть призванным в ряды ВСУ.

Об этом передает «Судебно-юридическая газета».

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Согласно действующему законодательству Украины, право на освобождение от призыва во время мобилизации имеют мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое или более детей младше 18 лет. Однако ключевым условием является факт содержания несовершеннолетних, а не только биологическое отцовство или запись в свидетельстве о рождении.

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Когда могут отказать в отсрочке

Одним из оснований для отказа является задолженность по уплате алиментов, если супруги разведены. По закону право на отсрочку теряют лица, имеющие долг, совокупный размер которого превышает сумму соответствующих платежей за три месяца.

Как оформить отсрочку

Для оформления отсрочки многодетному отцу требуются:

свидетельства о рождении детей, документы об отцовстве, а при необходимости подтверждение того, что дети находятся на содержании заявителя и информация об отсутствии долгов по алиментам.

Оформить отсрочку можно в установленном порядке:

через приложение «Резерв+», если система может подтвердить право на отсрочку по данным государственных реестров;

через центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в предусмотренных вариантах.

Что делать, если многодетного отца уже мобилизовали

В издании отмечают, что факт наличия троих детей не означает автоматического освобождения из войска.

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Если соответствующее основание для отсрочки существовало, но его не учли или оно возникло уже после мобилизации, военнослужащий может обратиться в командование своей воинской части. К обращению следует добавить документы, подтверждающие обстоятельства, и попросить рассмотреть вопросы в соответствии с законодательством.

Раньше мы писали, как отец с детьми от разных браков может уехать за границу.

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