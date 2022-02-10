Трое детей остались без отца: подробности трагической гибели жителя Ровенщины в Литве

Мужчину похоронят сегодня.

В Литве от удара током погиб 28-летний Николай Боровец. Муж жил в Ровенской области, но ему пришлось поехать на заработки, чтобы погасить долг за дом, который они с женой недавно приобрели. Без отца остались трое маленьких детей.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

В Литве Николай работал на строительстве. Трагедия с ним произошла 5 февраля, на рабочем месте находился еще один товарищ. Сами литовцы отдыхали, потому что в субботу обычно не работают.

“Его друг остался наверху, а Коля спустился в подвал к щитку. Его долго не было и друг пошел посмотреть, что случилось. Коля уже был мертв. По-видимому, его ударило током и он погиб", – говорит Михаил.

Хозяин компании, где работал Николай, помог родственникам с перевозкой тела и передал им зарплату мужчины. Сейчас семья готовится к похоронам.

Хотел побыстрее погасить долг за дом

Последние два года семья Николая жила в селе Мирное Костопольского района Ровенской области. Там они с 25-летней супругой Анастасией купили дом, за которым частями возвращали деньги. Чтобы поскорее погасить долг, мужчина уехал на заработки в Литву. Осталось выплатить еще половину.

"В Литву он поехал уже в третий раз. А вообще он на заработках с 16 лет, в разных странах был, он хороший строитель", – добавил Михаил.

"Его отец и один из братьев — тоже на заработках за границей. Двое младших братьев еще маленькие — один в школе, другой только в прошлом году окончил школу. Мама — инвалид, она дома, хозяйничает. Такая средняя небогатая семья, но люди добрые", – говорят о них соседи.

Жена Настя тоже из многодетной семьи. Она родилась и выросла в селе Великое Поле, Березновского района.

Отца потеряли трое детей

У Николая осталось трое маленьких детей: один сын и две дочери. Старшему Артему 5 лет, Маргарите 3 года, а Мелании примерно полтора года. Муж очень любил своих малышей и гордился ими.

"В семье большое горе. Настя осталась одна с маленькими детьми, да еще и долг за дом. В селе они еще не были прописаны, поэтому официально помочь им не могут. Люди сами будут собирать помощь жене, чтобы она могла хоть как-то оплатить долги и поставить детей на ноги", – добавил местный житель.

Похороны мужчины состоятся сегодня, 10 февраля, в Мирном.

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