Трое киевлян отвезли гостю из Москвы в Чернобыльскую зону: чем закончился экстремальный туризм

Трое киевлян отвезли гостю из Москвы в Чернобыльскую зону: чем закончился экстремальный туризм

Стражи порядка задержали нарушителей в зоне отчуждения, россиянке могут сократить разрешенный срок пребывания в Украине.

В среду, 5 января, при патрулировании территории зоны отчуждения ЧАЭС в отселенном поселке Полесское сотрудники полиции задержали четырех 19-летних нелегальных туристов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как оказалось, молодые люди проникли на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольно-пропускные пункты. Трое из задержанных – жители города Киева, еще одна девушка – приехала в гости из Москвы.

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В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, им грозит штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн).

Также полицейские направили ходатайство в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания в Украине гражданке Российской Федерации.

Напомним, ранее ранее в Чернобыльской зоне отчуждения поймали 28-летнего гражданина Беларуси, заблудившегося возле радиолокационной станции "Дуга". Мужчина позвонил по линии "102" и сказал, что хочет "сдаться".

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