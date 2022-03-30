Троих мародеров, которые обворовывали жителей Ирпеня, задержали в Житомирской области (фото)

Мужчины выдавали себя за добровольцев одного из украинских батальонов.

В Житомирской области полицейские задержали троих жителей Львовщины в возрасте 27 и 31 год, мародерствовавших в домах жителей Ирпеня.

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Как рассказали сегодня, 30 марта, у прессслужб Нацполции, подозрительных мужчин, которые ехали со стороны столицы, остановили полицейские на блокпосту и проверили их автомобиль BMW.

Все мужчины представились добровольцами одного из украинских батальонов. Однако документально водитель и два его пассажира не смогли подтвердить свою принадлежность к добробату, как и не предоставили регистрационные документы на транспортное средство.

Кроме того, при осмотре автомобиля полицейские обнаружили ювелирные украшения, деньги и другие ценные вещи, а также гранаты Ф-1 и РГД-5.

Объяснить происхождение найденного мужчины тоже не смогли, поэтому всех троих доставили в отделение полиции.

Как выяснилось, автомобиль, на котором ехали задержанные, принадлежит жительнице Ирпеня, которая в сейчас находится за границей, а деньги и другие ценные вещи злоумышленники похитили из его дома.

Изъятые боеприпасы правоохранители отправили на экспертизу.

Чейчас злоумышленникам объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. В суд подано ходатайство о заключении их под стражу.

Напомним, в Украине ужесточили ответственность за мародерство.