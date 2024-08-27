Трое мобилизованных экс узников сбежали из воинской части в Одесской области: чем все закончилось

По словам представителя ОК "Юг" мобилизованные попытались использовать свободное время "по собственному усмотрению".

Трое бывших заключенных, мобилизованных и проходивших военную подготовку в учебном центре на Одесщине, в субботу, 24 августа, самовольно покинули воинскую часть. В течение суток нарушителей обнаружили правоохранители и вернули в место расположения.

Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг" подполковник Алексей Мищенко в комментарии для Радио Свобода.

По словам подполковника, мобилизованные решили использовать свободное время "по собственному усмотрению". Он также опроверг сообщения в местных СМИ о том, что военнослужащие из числа мобилизованных бывших заключенных покинули воинскую часть с автоматами Калашникова.

"Самое главное, оружия при военнослужащих не было. Это ложная информация, и ничего здоровью окружающих не угрожало", — подчеркнул Мищенко.

Представитель ОК "Юг" добавил, что мобилизованные отсутствовали в учебном центре менее суток.

"Уже 25 августа их задержали и доставили обратно. Поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они продолжают оставаться военнослужащими одной из механизированных бригад" – отметил Мищенко.

Подполковник не рассказал, где именно "гуляли" военнослужащие и при каких обстоятельствах их задержали. Однако он подчеркнул, что в воинской части состоится служебная проверка, а допустивших нарушение дисциплины мобилизованными накажут.

"Над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, который отвечает за наличие личного состава. Но пока нет информации о привлечении кого-то к ответственности", — отметил Мищенко.

Напомним, в ВСУ опровергли слухи о "бегстве" бывших заключенных из учебного центра на Черниговщине.

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