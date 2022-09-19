Трое молодых женщин, погибших в ДТП с военным автомобилем на трассе "Киев — Чоп", были миссионерками: фото

Стали известны фамилии жертв смертельной аварии возле города Броды на Львовщине.
В ужасном ДТП на автотрассе "Киев — Чоп" погибли трое молодых женщин, которые были миссионерками и ехали из Бродов в Подкамень.
Об этом сообщили в издании Rivne media, опубликовав фото погибших и одной пострадавшей в аварии.
В эти выходные в трех населенных пунктах, откуда погибшие были родом, провели церемонии прощания. Похоронные собрания прошли в городе Вараш, селе Долгое Сарненского района и поселке Клесов.
В сообщении говорится, что в ДТП погибли 28-летняя Оксана Рыщиковец, 29-летняя Наталья Евгейчук и Любовь Боровик. Также не удалось спасти 7-летнего сына водительницы авто Юлианы Костик – Павла.
Напомним, что вечером 15 сентября автомобиль Volkswagen Caddy, в котором ехали погибшие, на автотрассе "Киев — Чоп" столкнулся с военным автомобилем.
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