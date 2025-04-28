Роковая находка: разбор САУ обернулся кровавой драмой

Мужчины пытались разобрать на лом САУ, в ней сдетонировал артснаряд / © Facebook/Полиция Харьковщины

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В Изюмском районе Харьковской области погибли двое мужчин, пытавшихся разобрать на металлолом самоходную артиллерийскую установку (САУ), оставшуюся там с периода оккупации региона российскими войсками.

Об этом 28 апреля сообщила полиция Харьковщины в Facebook.

«Недалеко от села Малая Камышеваха в Изюмском районе трое мужчин решили разобрать на металлолом САУ, которая осталась с периода оккупации города Изюм и Изюмского района военнослужащими РФ. Один из мужчин с помощью сварочного аппарата начал распиливать ствол, в результате чего сдетонировал артиллерийский снаряд», — говорится в сообщении.

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Как отметили в полиции, от взрыва двое мужчин 1988 и 1964 года получили не совместимые с жизнью телесные повреждения.

Когда один из мужчин начал распиливать ствол, сдетонировал артснаряд / © Facebook/Полиция Харьковщины

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

Напомним, в Харьковской области, в Изюме, взорвался 19-летний парень. Он самостоятельно разбирал во дворе найденный боеприпас. Парень получил взрывную травму. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.