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- Украина
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Роковая находка: разбор САУ обернулся кровавой драмой
Трагедия произошла на Харьковщине возле села Малая Камышеваха в Изюмском районе.
В Изюмском районе Харьковской области погибли двое мужчин, пытавшихся разобрать на металлолом самоходную артиллерийскую установку (САУ), оставшуюся там с периода оккупации региона российскими войсками.
Об этом 28 апреля сообщила полиция Харьковщины в Facebook.
«Недалеко от села Малая Камышеваха в Изюмском районе трое мужчин решили разобрать на металлолом САУ, которая осталась с периода оккупации города Изюм и Изюмского района военнослужащими РФ. Один из мужчин с помощью сварочного аппарата начал распиливать ствол, в результате чего сдетонировал артиллерийский снаряд», — говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, от взрыва двое мужчин 1988 и 1964 года получили не совместимые с жизнью телесные повреждения.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».
Напомним, в Харьковской области, в Изюме, взорвался 19-летний парень. Он самостоятельно разбирал во дворе найденный боеприпас. Парень получил взрывную травму. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.