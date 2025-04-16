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- Украина
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Трое подростков зарезали 19-летнего парня: что известно
Среди подозреваемых — трое подростков. Двое из них уже задержаны.
На окраине Ивано-Франковска, возле Волчинецких холмов, было обнаружено тело 19-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями.
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.
Полиция установила, что к преступлению причастны трое несовершеннолетних, двое из которых уже задержаны.
«Следователи следственного управления полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. В настоящее время с задержанным работают полицейские. Детали со временем», — говорится в сообщении.
Напомним, полиция сообщила 18-летнему буковинцу о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 27-летней девушки.