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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Трое подростков зарезали 19-летнего парня: что известно

Среди подозреваемых — трое подростков. Двое из них уже задержаны.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Убийство

На Ивано-Франковщине подростки зарезали мужчину / © Freepik

На окраине Ивано-Франковска, возле Волчинецких холмов, было обнаружено тело 19-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Полиция установила, что к преступлению причастны трое несовершеннолетних, двое из которых уже задержаны.

«Следователи следственного управления полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. В настоящее время с задержанным работают полицейские. Детали со временем», — говорится в сообщении.

Напомним, полиция сообщила 18-летнему буковинцу о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 27-летней девушки.

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