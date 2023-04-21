Трое погибших и один травмированный: в Винницкой области столкнулись инкассаторская машина и легковик (фото)

В селе Тартак Гайсинского района произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и инкассаторская машина.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"За рулем автомобиля "ВАЗ" находился 24-летний житель Ольгопольской громады, в его автомобиле также находились трое пассажиров. Инкассаторским микроавтобусом Ford управлял 49-летний житель Тростянца, — отмечают в сообщении полиции. — От удара автомобиль "ВАЗ" перевернулся".

В Винницкой области произошло ДТП

В результате аварии травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель "ВАЗ" и двое его пассажиров: 52-летняя женщина и 54-летний мужчина. 33-летний пассажир этого автомобиля в больнице.

Правоохранители открыли уголовное производство. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в Ровенской области произошла трагедия – в местном озере утонули двое парней. Случилось это на Пасху.

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