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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Трое погибших в результате атаки РФ: под ударом оказался крупный областной центр

Российская атака на инфраструктурный объект в Одессе привела к гибели трех человек. Медики борются за жизнь еще одного пострадавшего.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Атака на Одессу — фото иллюстративный.

Атака на Одессу — фото иллюстративное. / © из соцсетей

9 ноября российские войска атаковали объект инфраструктуры в Одессе. В результате удара погибли три человека, еще один человек получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Сергей Лысак.

Атака РФ на Одессу 9 ноября: сколько погибших и пострадавших

По словам главы ОВА, в результате российского удара погибли три человека.

«В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры, к сожалению, погибли три человека. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря», — написал Лысак.

Еще один человек получил тяжелые ранения. В настоящее время она находится в критическом состоянии, медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, накануне российские войска дважды атаковали Одессу. В результате одного из ударов погиб человек, также было повреждено административное здание и нежилое помещение.

Кроме того, утром 8 ноября оккупанты попали в состав продовольственных продуктов, который уже подвергался российской атаке ранее. Там разгорелся масштабный пожар.

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