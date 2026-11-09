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Трое погибших в результате атаки РФ: под ударом оказался крупный областной центр
Российская атака на инфраструктурный объект в Одессе привела к гибели трех человек. Медики борются за жизнь еще одного пострадавшего.
9 ноября российские войска атаковали объект инфраструктуры в Одессе. В результате удара погибли три человека, еще один человек получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Сергей Лысак.
Атака РФ на Одессу 9 ноября: сколько погибших и пострадавших
По словам главы ОВА, в результате российского удара погибли три человека.
«В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры, к сожалению, погибли три человека. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря», — написал Лысак.
Еще один человек получил тяжелые ранения. В настоящее время она находится в критическом состоянии, медики оказывают ей необходимую помощь.
Напомним, накануне российские войска дважды атаковали Одессу. В результате одного из ударов погиб человек, также было повреждено административное здание и нежилое помещение.
Кроме того, утром 8 ноября оккупанты попали в состав продовольственных продуктов, который уже подвергался российской атаке ранее. Там разгорелся масштабный пожар.