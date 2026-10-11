Трое раненых и поврежденные дома: последствия российской атаки на Ровенскую область

Последствия нападения на Ровенскую область 11 октября / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

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В результате российского нападения на Ровенскую область, которое отразили силы противовоздушной обороны, ранения получили трое человек.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

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«Враг продолжает наносить удары по Ровенской области с воздуха. Благодарю силы ПВО, которые сдерживают этот удар. К сожалению, не всегда удается избежать последствий. Во время последней атаки ранения получили три человека», — отметил глава ОГА.

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Он также призвал жителей области соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

По словам Коваля, с утра 11 октября воздушная тревога была объявлена в Варашском, Сарненском, Дубенском и Ровенском районах области.

Ранее глава ОГА сообщал о повреждениях, возникших в результате утренней атаки в Сарненском районе.

Там пострадали три жилых дома и здание старостинского округа. В домах повреждены крыши и окна, в одном из домов — также фасад. Кроме того, повреждения получили хозяйственные постройки.

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Напомним, в результате вражеской атаки 9 октября в Ровенской области пострадали семь членов многодетной семьи, в том числе четверо детей. 13-летний мальчик получил тяжелые ранения.

В воскресенье, 11 октября, стало известно, что 13-летний Максим, получивший ранение в результате российской атаки, скончался в больнице.

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