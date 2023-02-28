Трое школьников на Запорожье изнасиловали бывшего одноклассника: детали преступления

Трое несовершеннолетних школьников на Запорожье, изнасиловавших бывшего одноклассника, проведут семь лет за решеткой.

Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

В суде прокуроры доказали, что 15 января 2022 года школьники из пригорода Запорожья дома у одного из них совершили издевательство и сексуальное насилие над бывшим одноклассником. Затем, угрожая физической расправой и насилием, забрали его мобильный телефон. Также они потребовали с парня тысячу гривен несуществующего долга. Все это школьники снимали на видео.

Подростков признали виновными в изнасиловании, сексуальном насилии, разбое и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, ночью 27 февраля Россия ударила по Запорожью ракетами С-300. Один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.

Крис Нот: жизнь до и после скандала с изнасилованием

Читайте также: