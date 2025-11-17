"Трое суток без света, воды и связи": журналистка рассказывает о жизни в Черниговской области после удара РФ

Атака на Нежин

Журналистка Татьяна Николаенко сообщила о критической ситуации в селах Черниговщины, которые уже третьи сутки остаются без электроснабжения после атаки на энергообъект в Нежине. Она отмечает: жизнь без электричества в современной деревне означает полный коллапс базовых условий выживания, выходя далеко за пределы проблемы испорченных продуктов.

Коллапс базовых услуг: связь и вода

Николаенко развеивает миф о «выживании с печью на дровах», акцентируя на зависимости жизненно важных систем от электроэнергии:

Отсутствие связи: «Если нет света, нет связи», — пишет журналистка. Поскольку мобильная связь в регионе и без того слабая, а поврежденные еще весной 2022 года вышки не отремонтированы, единственный способ коммуникации — Wi-Fi — недоступен из-за обесточивания. Это создает прямую угрозу жизни: «Ты можешь умереть без всяких шансов вызвать скорую».

Дефицит воды: самой острой проблемой является водоснабжение. Современные села полностью зависят от электрических насосных станций и индивидуальных скважин, поскольку в колодцах воды давно нет. Без электричества насосы не работают, а покупка достаточного количества воды в магазинах для хозяйственных нужд, включая скот, невозможна и дорога.

В своем сообщении Татьяна Николаенко резко критикует деятельность министерства энергетики, связывая нынешнюю уязвимость региона с проваленными проектами по децентрализованной генерации.

Журналистка пишет, что глава Минэнерго Герман Галущенко «завалил конкурсы на децентрализованную генерацию на Черниговщине», предпочитая неквалифицированных, но «послушных» подрядчиков.

«Галущенко завалил конкурсы на децентрализованную генерацию на Черниговщине… Деньги можно было давать только тем, кого можно нагнуть… чтобы построить 4 недодворца в Козине», — заявила она.

Николаенко отмечает, что хотя некоторые жители имеют генераторы, это лишь частичное и неудобное решение, требующее тяжелых физических усилий (таскание 60-килограммовых устройств) и проблематично в ремонте.

Ситуация, описанная журналисткой, подчеркивает кризис стойкости инфраструктуры в прифронтовых регионах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о перезагрузке ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики, в частности параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями.