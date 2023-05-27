Трое травмированных и один погибший: в Одесской области рыбалка закончилась трагедией

В Одесской области на берегу пруда в Любашевской ОТГ произошла трагедия. Словесный конфликт между двумя мужчинами, якобы приехавшими порыбачить, и охранниками водоема перерос в драку.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

После того, как страсти утихли, участники драки сами сообщили в полицию и вызвали карету скорой помощи, которая доставила их в медицинское учреждение. Врачи диагностировали всем четырем мужчинам телесные повреждения разной степени тяжести, троих травмированных госпитализировали, а одному назначили амбулаторное лечение. Через несколько дней один из госпитализированных, 64-летний мужчина, скончался в больнице.

Полицейские установили, что смертельные травмы умершему нанес 34-летний участник драки. Подозреваемому избрали меру пресечения. По этому факту следователи полиции начали сразу четыре уголовных производства.

Напомним, в г. Сокаль Львовской области подрались две соседки. Одна из женщин пригрозила другой обратиться в Службу по делам детей, поэтому соседка ее избила.

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