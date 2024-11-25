Трое уклонистов застряли в ледяной Тисе: история "счастливого спасения" (видео)

Трое мужчин, которые пытались незаконно попасть в Венгрию, спасли на Закарпатье вечером воскресенья, 24 ноября. Осознав опасность для своих жизней, правонарушители сами позвонили по телефону спасателям и вызвали помощь.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Мужчины, двое из которых оказались жителями Закарпатья, а третий – волынянином, воспользовались услугами дельцов, которые пообещали им помочь бежать за границу по суше. Но после того, как мужчины отдали деньги за "услугу", оказалось, что придется "переходить вброд" реку.

"Переправщики, традиционно пренебрегая жизнью своих клиентов, с наступлением темноты направили их в Тису, наврав, что воды там по колено, сама река не широкая, а потому они с легкостью перейдут ее и даже не успеют замерзнуть. Никаких плавсредств или спасательных жилетов мужчинам не предлагали. Разувшись и слегка подкатив штаны, "водолазы" двинулись в неизвестный для них водоем. Уже через несколько минут всех трех смыло мощное течение и понесло в неизвестном направлении", – сообщили пограничники.

Уклонистов спасло лишь то, что течение понесло их на смытое дерево, которое было посреди реки. Течение было настолько сильным, что один из мужчин потерял в реке штаны.

Все трое смогли зацепиться за ветки и выбраться на мель. К счастью, у одного из горе-пловцов был рабочий телефон, поэтому они позвонили спасателям и попросили о помощи.

К поискам правонарушителей были привлечены военнослужащие Мукачевского пограничного отряда, которым удалось найти мужчин с помощью дрона.

"Благодаря совместным усилиям пограничников отдела "Вилок", сотрудников отделения государственного пожарно-спасательного поста поселка Вилок и горного поисково-спасательного отделения города Иршава пострадавших спасли и вытащили на берег. Всех троих доставили в пограничное подразделение, где военнослужащие напоили их горячим чаем и дали вохможность согреться, высушить одежду и обувь", – добавили в ГПСУ.

За попытку нарушения государственной границы в отношении мужчин составили протоколы об админправонарушении.

"Сообщаем, что уровень воды в реке Тиса, которой пролегает граница с Венгрией и Румынией, сейчас значительно поднялся. Температура воды очень низкая, что вызывает судороги в мышцах тех, кто пытается погрузиться в реку. При таких условиях тело человека становится неуправляемым, что может привести к гибели", – предупредили пограничники тех, кто все еще планирует попытаться переплыть Тису.

Напомним, возле одного из приграничных населенных пунктов Камень-Каширского района задержан житель Киевской области, который пытался дать взятку в размере $3000 пограничнику за помощь в незаконном пересечении украинско-белорусской границы.

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