Трое украинцев стали лауреатами Пулитцеровской премии за освещение войны

Пулитцеровская премия является одной из самых авторитетных наград в области журналистики, литературы, музыки и театра.

В понедельник, 8 мая, агентство Associated Press получило награды Пулитцеровской премии за освещение войны. Украинского видеожурналиста Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетку и видеопродюсера Василису Степаненко, а также французского репортера Лори Хиннант отметили в категории Public Service (общественная служба).

Об этом сообщает Associated Press и официальный сайт Пулитцеровской премии.

"Журналисты AP проделали смелую и важную работу в Украине на протяжении всей войны, освещая, в частности, человеческие жертвы войны. От опровержения российской дезинформации до содействия созданию гуманитарного коридора их работа была невероятной общественной услугой. Мы очень рады, что она была отмечена Пулитцеровской комиссией", заявила старший вице-президент и исполнительный редактор агентства Джули Пе.

В конце февраля 2022 года Мстислав, Евгений, Василиса и Лори прибыли в Мариуполь, а выехали оттуда почти через три недели, когда российские оккупанты превратили украинский портовый город в руины.

Пулитцеровская премия является одной из самых авторитетных наград в области журналистики, литературы, музыки и театра. Нынешних победителей традиционно объявили в Колумбийском университете.

Ранее мы сообщали, что специального корреспондента "1+1 медиа Украина" Андрея Цаплиенко наградили почетной премией Альбера Лондреса, которая во Франции считается аналогом Пулитцеровской.

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Премии были основаны по завещанию издателя газеты Джозефа Пулитцера и впервые вручены в 1917 году.