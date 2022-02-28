Трое украинских военных погибли на Волыни в результате обстрелов

Утром 27 февраля на город Владимир был совершен ракетный обстрел.

В результате ракетных обстрелов в г. Владимир Волынской области погибли трое украинских военных.

Утром 27 февраля на город Владимир был совершен ракетный обстрел.

Об этом сообщил городской голова Игорь Паленко, передает волынское СМИ.

"К сожалению, вчера в мирном Владимире произошли обстрелы, в результате которых мы получили потери. От прямого попадания в радиационную станцию погибли трое военнослужащих. Один из которых — житель Владимира. Вчера мы простились еще с одним защитником Артуром Фацинцем. Вечная слава героям", – сказал он.

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