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Трое украинских военных погибли на Волыни в результате обстрелов

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Утром 27 февраля на город Владимир был совершен ракетный обстрел.

В результате ракетных обстрелов в г. Владимир Волынской области погибли трое украинских военных.

Утром 27 февраля на город Владимир был совершен ракетный обстрел.

Об этом сообщил городской голова Игорь Паленко, передает волынское СМИ.

"К сожалению, вчера в мирном Владимире произошли обстрелы, в результате которых мы получили потери. От прямого попадания в радиационную станцию погибли трое военнослужащих. Один из которых — житель Владимира. Вчера мы простились еще с одним защитником Артуром Фацинцем. Вечная слава героям", – сказал он.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

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