Трое женщин-министров требуют заменить обувь на каблуках для солдаток на параде ко Дню Независимости

Члены правительства Ольга Стефанишина, Марина Лабезная и Юлия Лапутина обнародовали обращение к министру обороны.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр социальной политики Украины Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина считают, что марши в обуви на каблуках наносят вред здоровью участницам парада. В пятницу, 2 июля, они опубликовали по этому поводу совместное обращение к министру обороны Андрею Тарану в соцсети Facebook.

В своем заявлении члены правительства выразили свое возмущение решением Министерство обороны Украины относительно формы, особенно обуви, в которой женщины-военнослужащие будут участвовать в параде к 30-летию Независимости Украины.

"Цель любого военного парада — демонстрация военной способности армии. Здесь не должно быть места стереотипам и сексизму, которым, безусловно, будет любование женщинами-военными на каблуках ", — говорится в заявлении.

Они утверждают, что обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви может причинить вред здоровью солдаток.

Министры при этом признали, что невысокие каблуки используются в отдельных странах-членах НАТО для парадно-выходной формы женщин-военнослужащих, но его не используют для марша на парадах.

"Одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфортность каждого человека как в мирных условиях, так, особенно, в условиях учений, тренировок и, тем более, в условиях ведения боевых действий", — подчеркнули они в своем заявлении.

Своему коллеге по правительству, министру обороны Андрею Тарану, авторы заявления поставили ряд требований. Первое, в срочном порядке заменить обувь на каблуках на комфортная обувь для участия в параде ко Дню Независимости, а также совместно с женщинами-военными и ветеранка внести изменения в модели обуви и одежды из существующих моделей на те, в которых будет удобно.

Кроме того, от руководителей торжественных мероприятий ко Дню Независимости министры требуют обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин и сформировать смешанные "коробки" военных, в которые входят как женщины, так и мужчины.

Министру обороны также предъявили требование назначить советника по гендерным вопросам и провести опрос женщин, которые несут службу в секторе безопасности и обороны, относительно их удовлетворения созданными условиями, в частности форменной одеждой.

Напомним, что народные депутаты требуют, чтобы Минобороны провело служебное расследование и объяснило закупку обуви на каблуках для женщин-вийськовослужбовиць.

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