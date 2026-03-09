Трофейное оружие из фронта шло в глубокий тыл: детали преступной схемы в 4 областях

СБУ и полиция задержали 8 человек, торговавших оружием с фронта в Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Реклама

В четырех регионах Украины правоохранители провели масштабную спецоперацию, задержав дельцов, пытавшихся наладить подпольную продажу трофейного оружия, вывезенного с фронта.

Об этом передает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Киевщина

Владелец одной из СТО вместе с двумя сообщниками пытались сбыть оружие, незаконно переправленное с прифронтовых территорий. Схроны обустроили в гаражном помещении и на территории частного дома.

Реклама

Фигурантов взяли «на горячем» — во время продажи боевого арсенала, среди которого — реактивные противотанковые гранаты, подствольный гранатомет, автоматы Калашникова и боеприпасы.

Дома у дельцов была обнаружена противотанковая управляемая ракета, гранатометные выстрелы в ящиках, реактивный огнемет «Джмиль», 9 единиц стрелкового оружия и почти 12 тысяч патронов разного калибра.

Донетчина

Правоохранители разоблачили двух мужчин, которые вывозили «трофейное» оружие из передового для сбыта. Оба задержаны в Краматорском районе при попытке продажи противотанкового гранатомета РПГ-22 и пяти АК-47.

Днепропетровщина

В поле зрения оперов попали двое рецидивистов. Местные жители, один из которых работает на металлобазе, ранее уже отбывали наказание за незаконные сделки с оружием. Но, оказавшись на свободе, подельники обустроили подпольную мастерскую в гараже, где ремонтировали поврежденное боевое стрелковое оружие для последующего сбыта.

Реклама

Хмельницкая область

Военного из Киева, уволенного в запас, задержали на сбыте нарезной снайперской полуавтоматической винтовки и почти 200 патронов к ней. Кроме того, делец подготовил к продаже 1,5 кг пластида, электродетонатор и поддельные документы для незаконного пересечения государственной границы.

А во время обысков у злоумышленника обнаружили еще: 2 единицы огнестрельного оружия, 16 боевых гранат с запалами, 2 взрывателя, 7 электродетонаторов, дымовые шашки, более 2 тысяч патронов, гранатометный выстрел, сигнальную мину и почти 2 кг пластида.

Как накажут торговцев оружием

Следователи сообщили задержанным о подозрении. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

В Україні накрили масштабну мережу торгівців «трофейною» зброєю (10 фото) © www.facebook.com/Національна поліція України © www.facebook.com/Національна поліція України © www.facebook.com/Національна поліція України © www.facebook.com/Національна поліція України © www.facebook.com/Національна поліція України © www.facebook.com/Національна поліція України © www.facebook.com/Національна поліція України © www.facebook.com/Національна поліція України © www.facebook.com/Національна поліція України © www.facebook.com/Національна поліція України

Ранее сообщалось, что у Харькове нашли мертвую следователя.