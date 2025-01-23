Трофейное оружие с фронта попадало в тыл: полиция "накрыла" каналы в трех областях (фото)

Изъятое оружие и боеприпасы, которые с фронта должны были попасть на "черный рынок", передадут на нужды ВСУ.

В Украине участились случаи, когда злоумышленники пытаются продать в тылу незаконно вывезенное с фронта трофейное оружие.

В последнее время подобные случаи зафиксированы в трех областях, передает пресс-служба Нацполиции.

Киевщина

Так, в Киевской области разоблачены военный и четыре его сообщника, которые вывозили трофейное оружие с фронта и пытались его продать.

По ловле правоохранителей, 31-летний военный организовал преступную деятельность, к которой привлек четырех сообщников. Правоохранители задокументировали ряд фактов продаж оружия и боеприпасов на территории города Киева и Киевской области на общую сумму почти 800 тыс. человек. гривен.

Во время обысков обнаружены и изъяты средства в сумме 3500 долларов, более 900 патронов разного калибра, четыре автомата и карабина. Также обнаружено и изъято более 2330 патронов калибра 5,45 мм, два гладкоствольных ружья, устройство для выстрела резиновых шаров Форт-12Р, семь гранат и девять взрывателей.

Удалены боеприпасы

Задержали группу злоумышленников "на горячем" во время сбыта реактивной штурмовой гранаты РШГ-2 и партии боеприпасов к крупнокалиберным пулеметам.

Житомирщина

В Житомирской области правоохранители разоблачили двух братьев, которые искали клиентов для сбыта противотанковых гранатометов, патронов и боевых гранат. Один из братьев находился на фронте. Оттуда он переправлял оружие своему родственнику через почтовые отделения.

Во время обысков полицейские изъяли гранаты и взрыватели, более 3000 патронов, 120 гранатометных выстрелов, ручной гранатомет ПГ-7М и две реактивных противотанковых гранаты.

Полтавщина

В Полтавской области задержаны три представителя криминалитета, которые подготовили для продажи арсенал боевых гранат и автоматов. Двое из них ранее уже отбывали наказание за нелегальную продажу оружия и воровство. После выхода на свободу рецидивист привлек третьего сообщника, с которым организовали новый канал незаконного сбыта средств поражения, вывозимых из зоны боевых действий.

Один из задержанных торговцев оружием в Полтавской области

Трое жителей Полтавщины полицейские задержали во время очередного сбыта боеприпасов. В ходе спецоперации проведено более 20 обысков, по результатам которых изъяты гранаты, пистолет-пулемет, около 5 тысяч патронов разных калибров и другие вещественные доказательства.

Удалены оружие и боеприпасы

Всем подозреваемым грозит до семи лет заключения. Изъятые средства поражения будут переданы на нужды ВСУ.

Задержанные злоумышленники

Ранее в Киеве сожители два года удерживали в неволе девушку, заставляя заниматься сексом.

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