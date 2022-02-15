Трогал и лез целоваться: на Львовщине пьяный учитель приставал к школьнице

Учителю грозит 5 лет тюрьмы.

На Львовщине 28-летний учитель физкультуры лицея №21 во время поездки со школьниками в Карпаты совершал развратные действия в отношении 15-летней ученицы. Мужчина напился, полез к девушке под футболку и пытался ее поцеловать.

Об этом рассказала мать пострадавшей Елена Крамаренко. В полиции по этому факту возбудили уголовное производство.

Все произошло в субботу, 12 февраля, в одном из сел Стрыйского района. Женщина отпустила в путешествие свою дочь с классом и учителем, который заверил, что все будет хорошо.

"Как потом выяснилось, учитель там и сам пил, и разрешал детям пить. После 17 часов мне звонит дочь и говорит, что учитель лез к ней целоваться. Она как могла закрывалась от него, но он четыре раза лез к ней целоваться, а потом и вообще полез под футболку ”, – рассказала мать.

По ее словам, дочь бурно отреагировала на действия учителя и устроила скандал. Педагог сначала якобы просил школьницу забыть об инциденте, но потом начал настраивать других детей против нее.

"Мне ехать в тот поселок 2,5-3 часа. Я сразу уехала, но решили не ждать так долго, и дочь вызвала полицию. Пока не было полиции ее все травили. Даже хозяйка домика обвиняла мою дочь, что она такие ей проблемы устроила", – добавила женщина.

Мать пострадавшей приехала и также написала заявление в полицию. В это время педагог вел себя агрессивно, говорит женщина. Правоохранители взяли у всех тесты на состояние алкогольного опьянения. Женщина подчеркнула, что дочь была трезвая.

"Одноклассники, та часть, которая сначала поддерживала дочь, побоялись защищать ее сами и встали на сторону учителя. По поводу этого факта есть даже переписка детей", — рассказала она.

По словам женщины, учитель позвонил ей на следующий день и просил мирно решить вопрос. Но продолжил настраивать одноклассников против дочери, добавила она.

"Из школы мне пока никто не звонил, классный руководитель трубку не берет даже от полиции, сообщения игнорирует. Директора в понедельник в школе не было, буду во вторник разговаривать. У дочери сильный стресс, очень удручена, нужна поддержка психолога", — поделилась мать девушки.

Сейчас проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.156 — развращение несовершеннолетних. Учителю грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что в Харькове в холле одного из спортивных заведений неизвестный мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам. Он несколько дней "дежурил" в фойе и пытался завести знакомство с несовершеннолетними.

Во Львове мужчина приставал к женщинам на улице

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