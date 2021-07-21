Трогал за интимные места: в Харькове мужчина приставал к 8-летней девочки, которая купалась в водоеме

Трогал за интимные места: в Харькове мужчина приставал к 8-летней девочки, которая купалась в водоеме

Мужчину задержали правоохранители.

В Харькове мужчина приставал к 8-летней девочке. Она как раз купалась в местном водоеме, когда к ней подплыл неизвестный мужчина и начал к ней прикасаться в воде.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Труха".

"К моей крестнице 8 лет, урод в воде начал приставать и трогать за интимные места", — сообщила крестная девочки.

Ребенок рассказал о случившемся взрослым. Те "выловили" из воды мужчину и вызвали правоохранителей.

В полиции по факту развращения ребенка открыли уголовное производство.

"В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что на Салтовском карьере неизвестный мужчина приставал к ее 8-летней дочери. Работники патрульной полиции и следственно-оперативной группы на месте происшествия задержали 39-летнего харьковчанина и пригласили в отдел полиции. По факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК ", — сообщили в полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что под Львовом, задержали 64-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании и совращении 19 детей. Мужчине за это грозит пожизненное лишение свободы

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