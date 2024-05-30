Трогательная история: как 70-летний дедушка из прифронтового села спасал своих коров и собак (фото)

В Донецкой области мужчина с тремя коровами и собаками выбирался из прифронтового ада.

Украинские зоозащитники помогли эвакуировать с прифронтовой территории дедушку с тремя коровами и собаками.

Об этом пишет Uanimals.

70-летний Владимир не смог оставить животных на произвол судьбы. Он решил выбираться из прифронтового села Торское близ Лимана на Донетчине пешком вместе со своими коровами и собаками.

Три рыжие красавицы Владимира из села Торское / Фото: facebook.com/UAnimals.official

"Мужчина шел вместе с ними пешком из Торского в Донецкой области на Полтавщину. Он и его животные сейчас на Харьковщине, близ Изюма. Коров уже везут на Полтавщину, именно туда следует и Владимир", — сообщили зоозащитники.

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Ранее мы сообщали, как корове из Донбасса помогли военные и вывезли ее на Волынь – там животное приютила семья военного.

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