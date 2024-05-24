Трогательная история о путешествиях зайчика: как УЗ утешила мальчика, потерявшего любимую игрушку

Сеть тронула история о 4-летнем Ярославе, который во время поездки во Львов потерял в поезде любимую мягкую игрушку – зайчика.

Историю рассказала его мама, волонтер Наталья Красота, передает "УП. Жизнь".

Семья родом из Запорожья. С 2014 года Наталья занимается волонтерством. В прошлом году ее муж погиб на войне.

В начале полномасштабной войны Наталья вместе с сыном уехали за границу. Затем вернулись в родной Запорожье, а после удара россиян по ДнепроГЭС в марте этого года мама с маленьким Ярославом переехали в Каменец-Подольский.

"Зайца нам подарили в Нидерландах. Затем он с нами переехал в Швейцарию — можно сказать, покатался по Европе. Вместе с зайцем мы вернулись в родной Запорожье. Однако после мартовской атаки по ДнепроГЭС переехали в Каменец-Подольский", — рассказывает Наталья.

19 мая женщина с сыном приехали во Львов.

"Ехали поездом 140 (Каменец-Подольский – Львов), вагон 31. Там была шикарная проводница, очень чуткая и хорошая. Проблема в том, что малыш забыл там любимого зайца. Очень расстроен сидит, переживает", – отметила женщина в Facebook.

В комментарии журналистам Наталья добавила, что заметила исчезновение любимой игрушки уже когда они с сыном вышли из поезда.

"Вышли из поезда и я уже на вокзале заметила, что у малыша нет его любимого зайца. Он расплакался и мы побежали на поиски. Но тогда поезд уже отправился. Обходили весь вокзал, спрашивали у администратора. Нам сказали, что никто не заносил. Бюро находок на вокзале не было. Но я знаю силу Facebook, потому решила попросить о помощи там", – отмечает Наталья.

Женщина обратилась к "Укрзализныце" за помощью. Сотрудники "УЗ" ответили, что обыскали все, однако зайца найти им не удалось. Тогда в "Укрзализныце" отправили мальчику новую игрушку вместо утраченной и интересное письмо.

"Привет, друг! Мы встретили твоего Зайчика в одном из наших вагонов. Представляешь, он решил попутешествовать по железной дороге! Тогда мы выпили с ним чая и уговорили вернуться к Ярославу и рассказать о своих приключениях.

Не удивляйся, что он выглядит несколько иначе. Путешествия меняют людей, а зайчиков – и подавно! Но все изменения к лучшему! Держи крепко тех, кого любишь", – написали железнодорожники.

В УЗ рассказали мальчику о приключениях его плюшевого друга

Наталью подарок очень растрогал.

"Если честно, мне не хватит слов. Я забрала посылку час назад и до сих пор не придумала, как оформить в слова то, что испытала. Отдельно о тексте на открытке – прямо в сердце.

Посмотрите, что вы сделали! Одно чудо для маленького мальчика сейчас наполняет светом души и сердца множества людей. Тем, что нам всем так нужно сейчас.

Я искренне рада, что мы потеряли этого зайца. Он конвертировался во что-то гораздо больше и мощнее. Это однозначно стоило того", – пишет мама Ярослава.

Маленькое чудо подарили работники Укрзализныци мальчику, потерявшему свою игрушку в поезде

Аналогия с историей из Франца Кафки

В "УЗ" очевидно вспомнили историю с писателем Францом Кафкой, который однажды встретил плачущую маленькую девочку. Ребенок рассказал, что потерял свою любимую куклу. Писатель со своей новой маленькой знакомой отправились на поиски, однако найти игрушку не удалось. Тогда Кафка тайно написал письмо от имени куклы и вручил девочке.

"Пожалуйста, не плачь. Я отправилась в путешествие посмотреть мир. Напишу тебе о своих приключениях", — говорилось в нем. Писатель написал своей маленькой знакомой целую серию писем, где описывал приключения куклы.

Однажды Кафка пришел на место встречи не с письмом, а с куклой. Он купил ее в магазине и отдал девочке. "Но это не моя кукла", – удивилась она. И тогда Кафка дал ей еще одну записку, в которой говорилось: "Мои путешествия сменили меня".

Через много лет уже будучи взрослой, девушка нашла внутри куклы письмо. В крошечном письме, подписанном Кафкой, было написано: "Все, что ты любишь, скорее всего потеряется, но в конце концов любовь вернется другим способом".

Напомним, что "Укрзализныця" и UAnimals приняли решение после скандала с нацгвардейцем и его служебной собакой.

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