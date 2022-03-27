Трогательная история: пожарные спасли зайчонка, который едва не погиб из-за поджигателей травы (фото)

Мужчины забрали зайчонка в часть, напоили и заботятся о нем.

На Кировоградщине пожарные спасли маленького зайчонка, который едва не погиб из-за поджигателей травы. Мужчины забрали животное к себе в часть и заботятся о нем.

Трогательную историю рассказали в ГСЧС Украины.

"На страшных сгарищах, остающихся после сжигания растительности, невозможно выжить ни одному маленькому существу. Но бывают счастливые случаи спасения", — рассказали спасатели.

Этот маленький зайчонок выскочил из огня прямо под ноги спасателю города Бобринец. Пожарный передал малыша водителю пожарного автомобиля, который держал его до конца тушения пожара — более двух часов.

"Крошка была в безопасности, как у Бога за пазухой. А должна была быть возле своей мамы, вместе с братиками-сестричками. Извини, малыш, что не спасли твою семью", — написали в ГСЧС.

Напомним, что в центре Харькова спасли кролика Лаки во время пожара, который вспыхнул из-за попадания в здание вражеского снаряда. Теперь спасенное животное будет жить в одной из пожарных частей.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

В Украине горят леса из-за поджога травы, листьев и мусора

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