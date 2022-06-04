Троица 2022: почему принято украшать дом растениями и обязательно ли использовать аир

Чем украшают дом на Троицу и обязательно ли это должна быть аира / Фото: pixabay.com

Почему на Троице принято украшать дом растениями? Обязательно стелить аир и чем украсить дом на Троицу — читайте в материале ТСН.ua.

12 июня 2022 христиане восточного и западного обряда празднуют еще один большой праздник — Пятидесятницу или Троицу. У наших предков существовала традиция маить (украшать) дома зелеными растениями, в частности аиром. Во многих регионах Украины она дошла до наших дней.

Откуда появился обычай украшать дом на Троицу зеленью

Наши предки верили, что на Зеленую неделю (перед Троицей) просыпаются души умерших. Не все они имеют хорошие намерения. А потому, чтобы отогнать от своих домов нечисть, было принято украшать дом, двор перед ним и каждую комнату разной зеленью, которая своим ароматом отпугивает заблудшие души. На пол часто стелили аир, чабрец, полынь, а на улице ставили кленовые ветви.

Обычай украшать дома зеленью у христиан существовал еще во времена ветхозаветной Церкви, когда возле домов в Пятидесятницу ставили зеленые веточки в память того, что на Синайской горе, где Моисей получал скрижали с Десятью заповедями, все цвело и зеленело.

Чем украшают дом на Троицу

Чем украшают дом на Троицу / Фото: pixabay.com

Дома, ворота и даже заборы на Троицу украшают всевозможными травами. Обычно используют: мелиссу, мяту, васильки, аир, чабрец и т.д. Их принято собирать накануне, чтобы утром занести в церковь на богослужение и освятить. Затем эти травы высушивают и держат в доме как оберег.

Из деревьев для украшения дома подходят веточки: клена, дуба, липы, березы. А вот иву и осину использовать нельзя. Осиной нельзя украшать дом потому, что именно на этом дереве, по легенде, повесился Иуда. Иву не ломают из-за того, что она уже отдавала свои веточки на Вербное воскресенье.

Обязательно украшать дом аиром — ответ священника

Хотя аир на праздник Троицы и не обязательный атрибут, но он очень кстати. Так считает протоиерей Свято-Троицкого кафедрального собора Владимир Подолец. Он утверждает, что можно обойтись и без нее, если нет возможности постелить аира. Это вовсе не означает, что праздник не удастся или вы назовете на себя беду.

Главное – принять участие в праздничном богослужении, помолиться, окропить освященной водой разную зелень. Этим вы призываете Господа поделиться своей благодатью, наделив растения силой служить на пользу людям и исцелять болезни.